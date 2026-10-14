Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία: Οι σκέψεις του Αλγκουαθίλ για την άμυνα κόντρα στη Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί το πρωί της Τετάρτης για τη Μασσαλία, όπου το βράδυ της Πέμπτης θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στο στάδιο Βελοντρόμ. Ο Βάσκος κόουτς των «ερυθρολεύκων», Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μαζί με τους συνεργάτες του, έχει επικεντρωθεί στη συγκρότηση της αμυντικής γραμμής, με τις σκέψεις του να αφορούν ενδεχομένως μόνο μία θέση. Η ομάδα στοχεύει σε μία θετική ευρωπαϊκή συνέχεια, μετά την πρόσφατη νίκη επί της Γιαγκελόνια, γνωρίζοντας ωστόσο την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία της νέας αγωνιστικής αποστολής.

Η αναχώρηση για τη Μασσαλία και ο στόχος

Η αποστολή του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη να αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης με προορισμό τη Μασσαλία. Εκεί, οι Πειραιώτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ισχυρή Μαρσέιγ σε μία σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο ιστορικό στάδιο Βελοντρόμ.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και οι παίκτες του επιθυμούν να διατηρήσουν το θετικό μομέντουμ που δημιούργησε η νίκη επί της Γιαγκελόνια στην προηγούμενη ευρωπαϊκή τους υποχρέωση. Παρά την αισιοδοξία, όλοι στην ομάδα είναι ενήμεροι για το υψηλό επίπεδο δυσκολίας που συνεπάγεται η αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Η αμυντική προσέγγιση του Αλγκουαθίλ

Ο Βάσκος τεχνικός φέρεται να έχει στο μυαλό του μία συγκεκριμένη προσέγγιση για την αμυντική διάταξη, με την πιθανότητα αλλαγής να αφορά μόνο μία θέση στην ενδεκάδα. Αυτή η σκέψη βασίζεται εν μέρει στην πρόσφατη εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου η «ερυθρόλευκη» άμυνα απέσπασε πολύ καλό βαθμό.

Στον αγώνα αυτό, ο Παναγιώτης Ρέτσος ξεχώρισε ιδιαίτερα, όχι μόνο για την αμυντική του συνεισφορά αλλά και ως ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος που διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Η σταθερότητα που επέδειξε η οπισθοφυλακή σε εκείνη την αναμέτρηση αποτελεί σημείο αναφοράς για τον προπονητή ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα.

Πιθανές επιλογές για την ενδεκάδα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Ορτέγκα αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Στην αμυντική γραμμή, από αριστερά προς τα δεξιά, οι επιλογές περιλαμβάνουν τον Τικνιζάν ή τον Μπρούνο, ενώ οι Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακα προβλέπεται να συμπληρώσουν την τετράδα της άμυνας.

Στο κέντρο, οι Φρόιλερ και Πουέρτα έχουν αισθητές πιθανότητες να αγωνιστούν, είτε ως δίδυμο είτε ως μέρος μιας τριάδας πίσω από τον επιθετικό. Για τις θέσεις πίσω από τον φορ, οι Ζότα, Τσικίνιο και Ζέλσον είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι να ξεκινήσουν.

Η επιθετική γραμμή και οι εναλλακτικές

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, ο Γκονζάλες δείχνει να είναι ο επικρατέστερος για να ξεκινήσει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ωστόσο, υπάρχει και η επιλογή του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αποτελεί μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη θέση του σέντερ φορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρόσφατο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο Γκονζάλες βρισκόταν στον πάγκο, ενώ ο Γιάρεμτσουκ χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή. Αυτό υποδηλώνει την ευελιξία του προπονητή στις επιλογές του για την επιθετική γραμμή, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.

Απουσίες και παίκτες από τον πάγκο

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Σάλιακας δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό λόγω αποβολής, ωστόσο η παρουσία του στην πιθανή ενδεκάδα για τη Μαρσέιγ υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επιπλέον, ο Μπέιλι αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανή την απουσία του από την αποστολή για τη Μασσαλία.

Στον πάγκο κατά την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βρέθηκαν επίσης οι Κάρμο, Σμαϊλοβιτς και Μπέιλι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου. Αυτοί οι παίκτες παραμένουν επιλογές για τον προπονητή, εφόσον κριθούν απαραίτητοι, προσφέροντας βάθος στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta