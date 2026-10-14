Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Άρη, Ηρακλή και Προμηθέα

Μια νέα ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες μπάσκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με σημαντικές αναμετρήσεις να διεξάγονται σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Τόσο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης όσο και αυτή της Πάτρας ρίχνονται στη «μάχη» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Άρης φιλοξενεί την Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο για το EuroCup, ενώ ο Ηρακλής και ο Προμηθέας αγωνίζονται στο FIBA Europe Cup, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τις θετικές τους πορείες.

Ο Άρης υποδέχεται την Ντερτόνα για το EuroCup

Ο Άρης υποδέχεται την Ντερτόνα στο Αλεξάνδρειο σε μια αναμέτρηση για το EuroCup. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για σήμερα, 14 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 20:00.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην τρίτη της νίκη σε ισάριθμα ματς στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη.

Δράση στο FIBA Europe Cup για Ηρακλή και Προμηθέα

Παράλληλα με την αναμέτρηση του Άρη στο EuroCup, δύο ακόμη ελληνικές ομάδες, ο Ηρακλής και ο Προμηθέας, ρίχνονται στη «μάχη» του FIBA Europe Cup. Και οι δύο σύλλογοι επιδιώκουν να πετύχουν το 2/2 στις αναμετρήσεις τους, συνεχίζοντας με θετικό πρόσημο την πορεία τους στη διοργάνωση.

Οι αγώνες τους διεξάγονται επίσης σήμερα, 14 Οκτωβρίου, συμπληρώνοντας την πλούσια ευρωπαϊκή δράση της ημέρας για το ελληνικό μπάσκετ. Οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των ομάδων να διακριθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη Βίρτσμπουργκ

Στο πλαίσιο του FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής υποδέχεται τη γερμανική Βίρτσμπουργκ. Η αναμέτρηση του «Γηραιού» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:30, σήμερα, 14 Οκτωβρίου.

Η ομάδα του Λούκιτς επιδιώκει να κατακτήσει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση, διατηρώντας το αήττητο της. Η προσπάθεια του Ηρακλή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV2, δίνοντας πρόσβαση στους φιλάθλους.

Ο Προμηθέας υποδέχεται την Τρίερ στην Πάτρα

Από την πλευρά της, η ομάδα του Προμηθέα φιλοξενεί την Τρίερ σε αγώνα για το FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση της ομάδας της Αχαΐας θα ξεκινήσει στις 19:00, επίσης σήμερα, 14 Οκτωβρίου.

Ο Προμηθέας στοχεύει και αυτός στην επίτευξη του 2/2 νικών στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV1, καλύπτοντας την ευρωπαϊκή δράση της πατρινής ομάδας.

Πλήρης κάλυψη των αναμετρήσεων

Όλες οι προαναφερθείσες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων θα μεταδοθούν ζωντανά από το Gazzetta. Οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των αγώνων μέσω της πλατφόρμας.

Για πλήρη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta, το οποίο περιλαμβάνει τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας, καθώς και πληροφορίες για όλους τους live αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta