Η FIFA ξόδεψε 4 εκατομμύρια δολάρια για χώρο στον Trump Tower που παραμένει άδειος

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) υπέγραψε ένα επταετές μισθωτήριο συμβόλαιο, αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων, για την ενοικίαση χώρου γραφείων στον Trump Tower της Νέας Υόρκης. Η συμφωνία αυτή πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο πριν από την έναρξη του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2026, το οποίο διοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Παρά το υψηλό κόστος και τη διάρκεια της συμφωνίας, ο συγκεκριμένος χώρος, έκτασης περίπου 465 τετραγωνικών μέτρων, παραμένει άδειος και άχρηστος μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα.

Η μίσθωση στον Trump Tower

Η FIFA προχώρησε στη μίσθωση του χώρου στον Trump Tower της Νέας Υόρκης ένα χρόνο πριν φθάσει η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο διοργανώνεται από τις ΗΠΑ με τη συμπληρωματική συμμετοχή του Καναδά και του Μεξικού. Το κτίριο, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έφερε τις σχέσεις της FIFA με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ξανά στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στους New York Times, το συγκεκριμένο συμβόλαιο είχε αξία 4 εκατομμυρίων δολαρίων και προβλεπόταν να διαρκέσει για επτά έτη. Η απόφαση για το άνοιγμα αυτού του γραφείου στον Trump Tower ελήφθη με πρωτοβουλία του επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως αποκάλυψαν δύο πηγές στην αμερικανική εφημερίδα.

Ανησυχίες στελεχών και έλλειψη αναγκών

Από την αρχή της συμφωνίας, ορισμένα ανώτερα στελέχη της FIFA είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους. Οι προβληματισμοί τους επικεντρώνονταν στο υψηλό ενοίκιο του χώρου, στους δεσμούς της ομοσπονδίας με τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και στην απουσία σαφούς ανάγκης για τη μίσθωση ενός τέτοιου γραφείου από τη διοικούσα αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ειδικότερα, οι περισσότεροι Αμερικανοί υπάλληλοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου εργάζονται ήδη σε δύο υφιστάμενα γραφεία στο Μαϊάμι. Επιπλέον, δεν υπήρξαν ποτέ σχέδια για τη στελέχωση του χώρου στον Trump Tower με προσωπικό, γεγονός που ενισχύει τις αμφιβολίες για την πραγματική χρησιμότητα και σκοπιμότητα της μίσθωσης.

Ο χώρος παραμένει ανεκμετάλλευτος

Ο χώρος γραφείων, με έκταση σχεδόν 465 τετραγωνικών μέτρων, δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό της FIFA και μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί κανένα στέλεχός της για να εργαστεί εκεί. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την πανάκριβα νοικιασμένη εγκατάσταση ως άδεια και άχρηστη, όπως αποκαλύπτεται.

Αντίθετα, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για ειδικές εκδηλώσεις άλλων οργανισμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης του ήταν κατά τη διάρκεια των ημερών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που υπογραμμίζει την έλλειψη άμεσης χρήσης από τη FIFA.

Πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Ο Μιγκέλ Μαντούρο, ο οποίος διετέλεσε πρώην επικεφαλής του τομέα διακυβέρνησης της FIFA, εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη μίσθωση ενδέχεται να συνιστά σύγκρουση συμφερόντων. Ο Μαντούρο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτή η συμφωνία με τον Trump Organization δημιουργεί σαφή σύγκρουση συμφερόντων».

Ο ίδιος εξήγησε περαιτέρω ότι η σύγκρουση αυτή προκύπτει «λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της FIFA σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ ή τη συνεργασία της με το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου Τραμπ». Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις ανησυχίες για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των αποφάσεων της ομοσπονδίας.

Η απάντηση της FIFA

Σε απάντηση των αποριών που διατύπωσαν οι «New York Times» σχετικά με τη μίσθωση του χώρου, εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προέβη σε δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η Νέα Υόρκη είναι μια παγκόσμια μητρόπολη και η FIFA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Επομένως, είναι λογικό η FIFA να έχει παρουσία εκεί».

Ωστόσο, η συγκεκριμένη απάντηση δεν φάνηκε να καλύπτει πλήρως τις απορίες των δημοσιογράφων με επαρκή επιχειρήματα. Η απουσία περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με τη μη χρήση του χώρου ή το υψηλό κόστος σε σχέση με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες της ομοσπονδίας άφησε αναπάντητα ερωτήματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko