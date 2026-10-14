Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, φέρνοντας στις οθόνες των φιλάθλων μια σειρά από σπουδαίες αναμετρήσεις. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας είναι πλούσιο, καλύπτοντας τη δράση από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά και προσφέροντας θέαμα με ελληνικό ενδιαφέρον.

Οι πρώτες αναμετρήσεις της βραδιάς στις 19:45

Η δράση της δεύτερης αγωνιστικής ξεκινά στις 19:45 με δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων. Ένα από αυτά είναι η αναμέτρηση της Κόμο, στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάσος Δουβίκας. Η ιταλική ομάδα θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φέγενορντ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση ζωντανά από το Magenta Sport 5.

Την ίδια ώρα, στις 19:45, η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα θα δώσει το δικό της παιχνίδι στο πλαίσιο της League Phase. Η αγγλική ομάδα, με τον Έλληνα αμυντικό στις τάξεις της, θα φιλοξενηθεί από την Λίντσερ. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος του πλούσιου τηλεοπτικού προγράμματος της ημέρας και θα καλυφθεί ζωντανά από το Magenta Sport 3, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να δουν τον Κώστα Τσιμίκα εν δράσει.

Το κυρίως μενού των αγώνων στις 22:00

Το κυρίως μέρος του τηλεοπτικού προγράμματος της Τετάρτης ξεκινά στις 22:00, με αρκετές μεγάλες μάχες να ξεχωρίζουν και να υπόσχονται υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Μία από τις πιο αναμενόμενες αναμετρήσεις είναι αυτή μεταξύ της Ρόμα και της Ρεάλ Μαδρίτης, δύο ομάδων με βαριά ιστορία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο αγώνας αυτός θα είναι διαθέσιμος για παρακολούθηση από το Magenta Sport 3, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών φιλάθλων.

Παράλληλα, την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχτεί στην έδρα της την Παρί Σεν Ζερμέν, σε ένα παιχνίδι που φέρνει αντιμέτωπες δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των ρόστερ και των φιλοδοξιών των δύο συλλόγων, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 4.

Ελληνική παρουσία και στη Νορβηγία

Στο πλαίσιο των αναμετρήσεων που διεξάγονται στις 22:00, υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ. Η γερμανική ομάδα, στην οποία αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, θα ταξιδέψει στη Νορβηγία για να αντιμετωπίσει την Μπόντο Γκλιμτ. Αυτό το εκτός έδρας παιχνίδι αποτελεί μέρος της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase και θα προσφέρει στους Έλληνες φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία του Καρέτσα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Συνολικά, η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους λάτρεις του Champions League, με πλήθος σπουδαίων αναμετρήσεων και την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους θεατές.

Με πληροφορίες από: Athletiko