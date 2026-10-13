Ο Μάρκο Νίκολιτς για το ματς με τη Σαχτάρ: Ετοιμότητα Βάργκα και απαιτήσεις Champions League

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει του εκτός έδρας αγώνα Champions League με τη Σαχτάρ. Ο προπονητής της ομάδας αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα, καθώς και στα επίπεδα ενέργειας και ποιότητας που απαιτούνται για μια αναμέτρηση τέτοιου βεληνεκούς. Στόχος της ΑΕΚ παραμένει η καλή εμφάνιση και η διεκδίκηση των τριών βαθμών.

Η αναμέτρηση με τη Σαχτάρ και οι στόχοι

Στο αρχικό του σχόλιο, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι το αυριανό ματς θα είναι πολύ απαιτητικό, καθώς σε αυτό το επίπεδο τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Η ομάδα επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση και να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς. Ο προπονητής υπογράμμισε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να είναι επιθετική και να παίξει καλό ποδόσφαιρο.

Αναφερόμενος στη Σαχτάρ, ο Νίκολιτς την χαρακτήρισε ως μια πολύ καλή ομάδα, η οποία διαθέτει πολλούς ικανούς Βραζιλιάνους παίκτες. Οι παίκτες της Σαχτάρ είναι καλοί τόσο με την μπάλα στα πόδια όσο και χωρίς αυτή, ενώ παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Για τον λόγο αυτό, η ΑΕΚ δεν πρέπει να κάνει λάθη και θα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμη. Ο προπονητής εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι 10.000 οπαδοί της ομάδας που θα βρεθούν στο γήπεδο θα δώσουν την απαραίτητη έμπνευση στους παίκτες, από τους οποίους ζήτησε να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να πετύχει και θα προσπαθήσει να το δείξει και στην αυριανή αναμέτρηση.

Η σύγκριση με τις περσινές ευρωπαϊκές επιτυχίες

Σχετικά με τις μεγάλες περσινές ευρωπαϊκές εκτός έδρας νίκες και την πιθανότητα επανάληψής τους στο Champions League, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι δεν μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα. Ανέφερε ότι κυκλοφορεί η άποψη πως στην «Αγιά Σοφιά» η ομάδα είναι εκπληκτική, ενώ στα εκτός έδρας όχι τόσο. Ο ίδιος, ωστόσο, διαφωνεί με αυτή την άποψη, θεωρώντας ότι η ΑΕΚ παίζει καλά τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, αν και είναι φυσιολογικό να αποδίδει καλύτερα στην έδρα της.

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε ότι στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι απαιτητική, ιδίως εκτός έδρας. Δήλωσε ότι δεν βλέπει κάποια σχέση με την περσινή χρονιά, καθώς πρόκειται για «δύο επίπεδα πιο ψηλά», χωρίς να υποτιμά το Conference League. Η ομάδα απόλαυσε την περσινή πορεία, αλλά τώρα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο, τόσο σε ενέργεια όσο και σε ποιότητα. Ο προπονητής τόνισε ότι η ΑΕΚ θα πολεμήσει, έχει «γεμάτο ρεζερβουάρ» και θα προσπαθήσει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό της στην αυριανή αναμέτρηση.

Η κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα

Αναφορικά με την κατάσταση και την ετοιμότητα του Μπάρναμπας Βάργκα, ο Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε ότι ο παίκτης βρίσκεται μαζί με την ομάδα και θα προπονηθεί. Περιέγραψε τον Βάργκα ως έναν σκληρό παίκτη με πολύ καλή νοοτροπία, έναν μαχητή και παίκτη ομάδας, εκφράζοντας τη χαρά του που τον έχει στην διάθεσή του.

Ο Βάργκα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Ο Νίκολιτς, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν θέλει να ρισκάρει τον παίκτη σε έναν αγώνα που δεν είναι τελικός, καθώς τον χρειάζεται για όλη τη χρονιά. Για τον λόγο αυτό, θα συνυπολογίσει με το ιατρικό τιμ πόσα λεπτά μπορεί να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής.

Ο Ζούμπκοφ και η προσαρμογή του

Σχετικά με τον Ζούμπκοφ, ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε ότι μπορεί να αγωνιστεί. Τον χαρακτήρισε ως έναν εξαιρετικό παίκτη και άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Ο Ζούμπκοφ είχε τραυματιστεί με την Εθνική του ομάδα, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα στην πλάτη, αλλά πλέον προπονείται και είναι έτοιμος.

Ο Νίκολιτς ανέφερε ότι στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις με τέσσερις παίκτες από την εποχή που αγωνιζόταν εκεί ο Ζούμπκοφ, αλλά γενικά έχουν αλλάξει πολλά στην ομάδα. Ο ίδιος γνωρίζει προσωπικά τον Σρνα, ενώ γενικότερα όλοι οι προπονητές γνωρίζουν ο ένας την ομάδα του άλλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta