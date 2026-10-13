Η Κηφισιά Tutu Deals γιόρτασε με «οικογενειακό» γεύμα και ομιλία Πρίτσα

Ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς Tutu Deals, Χρήστος Πρίτσας, παρέθεσε δείπνο σε σύσσωμη την «οικογένεια» του συλλόγου, περίπου 24 ώρες μετά τη σημαντική νίκη επί του Παναιτωλικού στη Λεωφόρο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Dionysos Zonar’s με φόντο την Ακρόπολη, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο κ. Πρίτσας απηύθυνε ομιλία, εκφράζοντας την περηφάνια του για την ομάδα και την πορεία της.

Το δείπνο με φόντο την Ακρόπολη

Το γεύμα που διοργάνωσε ο Χρήστος Πρίτσας συγκέντρωσε όλα τα μέλη του αγωνιστικού και διοικητικού προσωπικού της Κηφισιάς Tutu Deals. Η επιλογή του Dionysos Zonar’s, με την εντυπωσιακή θέα της Ακρόπολης, είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, ειδικά για τους ξένους παίκτες της ομάδας. Ο κ. Πρίτσας ανέφερε χαρακτηριστικά πως εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να δουν από κοντά αυτό το μνημείο.

Το κλίμα της εκδήλωσης περιγράφηκε ως άκρως οικογενειακό, καθώς μαζί με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του κλαμπ, παρευρέθηκαν οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. Αυτή η ατμόσφαιρα αναδεικνύει τις άριστες σχέσεις που επικρατούν εντός της ομάδας, οι οποίες θεωρούνται ένα από τα «μυστικά» της επιτυχίας του συλλόγου των Βορείων Προαστίων.

Η ομιλία του Χρήστου Πρίτσα

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Χρήστος Πρίτσας, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους με μια ομιλία που επικεντρώθηκε στην πορεία της ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας του. Εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά που όλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα με τις οικογένειές τους. Στα λόγια του, ο κ. Πρίτσας τόνισε την προσδοκία του από τους παίκτες: να δίνουν το 100% σε κάθε ματς, ανεξαρτήτως του αντιπάλου που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Ο πρόεδρος συνεχάρη την ομάδα για την πολύ μεγάλη νίκη που πέτυχε την προηγούμενη ημέρα. Αναφέρθηκε στον Παναιτωλικό ως ένα μεγάλο και ιστορικό σωματείο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιτυχίας αυτής για την Κηφισιά Tutu Deals.

Η σημασία της νίκης και η διακοπή

Ο Χρήστος Πρίτσας αναγνώρισε ότι το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό δεν ήταν εύκολο, ειδικά μετά από μια διακοπή τριών εβδομάδων που είχε προηγηθεί. Παρ’ όλα αυτά, όπως διαπίστωσαν όλοι, η ομάδα έπαιξε σαν να μην είχε υπάρξει καθόλου αυτή η διακοπή. Η ενέργεια και το πάθος που επέδειξαν οι παίκτες ήταν ακριβώς αυτά που χαρακτηρίζουν την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια της μέχρι σήμερα.

Αυτή η απόδοση, παρά τις δυσκολίες και την αποχή από τους αγωνιστικούς ρυθμούς, υπογράμμισε την αφοσίωση και την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Ο κ. Πρίτσας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διάλογος με τον team manager

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Χρήστος Πρίτσας μοιράστηκε ένα περιστατικό που συνέβη όταν πρότεινε στο επιτελείο της ομάδας να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο γεύμα. Ο team manager της ομάδας εξέφρασε τον προβληματισμό του, ρωτώντας: «Πρόεδρε, θα το κάνουμε μία ημέρα μετά από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό;».

Ο κ. Πρίτσας απάντησε άμεσα με την ερώτηση: «Γιατί να μην το κάνουμε; Ποιο είναι το πρόβλημα;». Ο team manager συνέχισε εκφράζοντας την ανησυχία του για το κλίμα στο τραπέζι, σε περίπτωση που η ομάδα δεν είχε καταφέρει να νικήσει. Αυτός ο διάλογος ανέδειξε τη διαφορετική οπτική γωνία σχετικά με την προσέγγιση των αγώνων και των εκδηλώσεων της ομάδας.

Η φιλοσοφία του προέδρου για το ποδόσφαιρο

Στην απάντησή του στον team manager, ο Χρήστος Πρίτσας επανέλαβε τη φιλοσοφία που εφαρμόζει όλα τα χρόνια που διοικεί την ομάδα. Για τον ίδιο, το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η νίκη σε ένα παιχνίδι, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα και κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις νίκες.

Αντιθέτως, ο κ. Πρίτσας τόνισε ότι το πρωταρχικό είναι να βλέπει την ομάδα να δίνει το 100% μέσα στο γήπεδο, να παίζει με πάθος και να μην σηκώνει ποτέ λευκή σημαία. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία να μην παραδίδεται η ομάδα αμαχητί σε κανέναν αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Η πίστη στους εαυτούς τους, η προσφορά των πάντων μέχρι το τελευταίο λεπτό και η κατάθεση του καλύτερου εαυτού στον αγωνιστικό χώρο αποτελούν τις βασικές αρχές της διοικητικής του προσέγγισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta