Λεμπρόν Τζέιμς: «Οι Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα είναι εξαιρετικοί»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, πλέον παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς, αναφέρθηκε στους Μαϊάμι Χιτ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας τον σεβασμό του στην ομάδα του Έρικ Σποέλστρα και στον Έλληνα σούπερ σταρ. Ο «Βασιλιάς» προέβλεψε ότι οι Χιτ θα είναι εξαιρετικοί τη φετινή σεζόν, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις του Τζέιμς έρχονται καθώς η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της νέας σεζόν του NBA έχει ήδη αρχίσει, με τους Χιτ να έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους.

Οι δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμς για τους Χιτ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, έχοντας επιστρέψει στην ανατολική περιφέρεια του NBA με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτό, ωστόσο, δεν τον εμπόδισε να αποθεώσει την πρώην ομάδα του και τον «Greek Freak».

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ, μιλώντας στο podcast «Mind the Game» με τον Στιβ Νας, εξέφρασε τις πρώτες του σκέψεις για τους ανανεωμένους Χιτ. «Οι πρώτες μου σκέψεις; Θα είναι εξαιρετικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανυπομονησία του για να δει πώς θα εξελιχθεί η ομάδα.

Η σημασία του Μπαμ Αντεμπάγιο και ο χώρος για τον Γιάννη

Ο Λεμπρόν Τζέιμς στάθηκε ιδιαίτερα στην εξέλιξη του Μπαμ Αντεμπάγιο, αναφέροντας ότι «έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο Μπαμ τα τελευταία χρόνια». Τόνισε ότι ο Αντεμπάγιο έχει αρχίσει να σουτάρει πολύ περισσότερο από το τρίποντο, χαρακτηρίζοντας αυτή την ικανότητα ως καθοριστική για την ομάδα.

Εξήγησε επίσης πώς αυτή η εξέλιξη επηρεάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ξέρουμε ότι ο Γιάννης χρειάζεται χώρο. Θέλει χώρο. Δημιουργεί χώρο. Είναι πραγματικά αποτελεσματικός όταν μπορεί να επιτεθεί από τις 45 μοίρες ή να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, έχοντας γύρω του παίκτες που δημιουργούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι η ικανότητα του Μπαμ να σουτάρει πλέον από το τρίποντο βοηθάει πάρα πολύ».

Η αμυντική δύναμη της ομάδας

Ο «Βασιλιάς» εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι Μαϊάμι Χιτ θα είναι εξαιρετικοί και στον αμυντικό τομέα. «Πιστεύω ότι αμυντικά θα είναι εξαιρετικοί», δήλωσε. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένους παίκτες, τονίζοντας: «Κοιτάζεις τον Γουίγκινς, τον Μπαμ, τον Γιάννη, τον Ντέιβιον Μίτσελ. Είναι παίκτες που στηρίζουν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού τους στην άμυνα. Θα είναι εξαιρετικοί».

Επιπλέον, ο Λεμπρόν Τζέιμς αναγνώρισε τον ρόλο του προπονητή Έρικ Σποέλστρα. «Έχεις τον Σπο εκεί. Ο Σπο πάντα θα ξέρει πώς να τοποθετήσει τα κομμάτια στη σωστή θέση και να αξιοποιήσει τον κάθε παίκτη με τον κατάλληλο τρόπο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του προπονητή να συνθέτει το ρόστερ.

Οι νέες προσθήκες και ο ρόλος τους

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σχολίασε και τις προσθήκες στο ρόστερ των Χιτ. «Και μετά προσθέτεις τον Κλέι. Πιστεύω ότι η προσθήκη του Κλέι δίνει στον Μπαμ ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς μπορεί να πει: “Εντάξει, τώρα έχω λίγο περισσότερο χώρο”», είπε. Το ίδιο ισχύει και με τον Τιμ Χάρνταγουέι Τζούνιορ, ο οποίος προσφέρει επίσης περισσότερο χώρο στο γήπεδο, σύμφωνα με τον Τζέιμς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μπόμπι Πόρτις, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους αγαπημένους του παίκτες. «Τον λατρεύω. Φέρνει ένταση και σκληράδα και είναι νικητής. Είναι επίσης πρωταθλητής. Έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και γνωρίζει τι απαιτείται για να φτάσεις μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Λεμπρόν, κλείνοντας τις δηλώσεις του με την παρατήρηση ότι «αυτή είναι μια ομάδα που προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta