Ο τραυματισμός του Τιάμ δημιουργεί προβληματισμό στον Άρη για το βάθος στην άμυνα

Ο τραυματισμός του Ματάρ Τιάμ στερεί από τον Άρη μία από τις βασικές εναλλακτικές λύσεις στην κεντρική άμυνα, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το rotation του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Η απουσία του 18χρονου Σενεγαλέζου, η οποία αρχικά πέρασε ίσως σε δεύτερη μοίρα μετά το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο Elabet, δημιουργεί πλέον έναν σημαντικό προβληματισμό για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το πρόβλημα υγείας του Τιάμ και η απουσία του

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μιχάλης Γρηγορίου, αποκάλυψε μετά τη νίκη με 3-2 επί των Θεσσαλών ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αυτή η κατάσταση έχει κρατήσει τον Ματάρ Τιάμ εκτός προπονήσεων για περίπου μία εβδομάδα, γεγονός που έχει ήδη επηρεάσει την προετοιμασία της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή, ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί συντηρητική θεραπεία, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση δεν αναμένεται να είναι άμεση. Η συγκυρία αυτή κρίνεται δύσκολη τόσο για τον ίδιο τον νεαρό αθλητή, ο οποίος χάνει πολύτιμο χρόνο και αγωνιστικό ρυθμό, όσο και για τον Άρη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την απουσία του.

Η σημασία του 18χρονου για το μέλλον του Άρη

Ο Ματάρ Τιάμ αποτελεί ένα από τα σημαντικά πρότζεκτ στα οποία οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη έχουν επενδύσει, βλέποντας σε αυτόν ένα μέλλον τόσο για το παρόν όσο και, κυρίως, για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του συλλόγου. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 18 ετών, στις ευκαιρίες που του δόθηκαν μέχρι τώρα, ο Σενεγαλέζος αμυντικός άφησε θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Μέσα από τις εμφανίσεις του, ο Τιάμ είχε αρχίσει να κερδίζει σταδιακά χώρο στις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου. Αν και οι Σούταλο και Φαμπιάνο συνιστούν το βασικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ο 18χρονος είχε αρχίσει να καθιερώνεται ως μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση πίσω τους. Για αυτόν τον λόγο, ο τραυματισμός του ήρθε σε μία ιδιαίτερα ατυχής χρονική στιγμή για τον ίδιο και την ομάδα.

Περιορισμένες εναλλακτικές λύσεις στην άμυνα

Το μεγαλύτερο ζήτημα που ανακύπτει από την απουσία του Ματάρ Τιάμ αφορά πλέον το βάθος της θέσης των κεντρικών αμυντικών. Πίσω από το καθιερωμένο δίδυμο των Σούταλο και Φαμπιάνο, οι διαθέσιμες λύσεις για τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου είναι πλέον σημαντικά περιορισμένες, δημιουργώντας ένα κενό που δυσκολεύει τον σχεδιασμό.

Ο νεαρός Κάμτσης αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική καθαρόαιμη εναλλακτική λύση για τη θέση του στόπερ, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη λάβει την ευκαιρία του να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι. Επιπλέον, υπάρχει και ο Γένσεν, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λύση ανάγκης στην κεντρική άμυνα, παρόλο που αυτή δεν είναι η φυσική του θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γένσεν στα τελευταία παιχνίδια επανήλθε ως επιλογή για τον άκονα, δηλαδή σε διαφορετικό ρόλο.

Επιπτώσεις στο rotation και την ισορροπία της ομάδας

Η παραμονή του Ματάρ Τιάμ εκτός αγωνιστικής δράσης σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε έναν από τους δύο βασικούς στόπερ, είτε στον Σούταλο είτε στον Φαμπιάνο, θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το rotation της άμυνας του Άρη. Η ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένες δυσκολίες στη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού της στην κεντρική αμυντική γραμμή, ειδικά σε περιόδους με συνεχόμενα παιχνίδια.

Επομένως, η απουσία του νεαρού ποδοσφαιριστή δεν αφορά απλώς την απώλεια χρόνου και αγωνιστικού ρυθμού για τον ίδιο. Αφορά συνολικά την ισορροπία και τη λειτουργικότητα μίας κρίσιμης θέσης στην οποία ο Άρης, αυτή τη στιγμή, δεν διαθέτει πολλές εναλλακτικές λύσεις, γεγονός που καθιστά τον προβληματισμό της τεχνικής ηγεσίας απόλυτα δικαιολογημένο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta