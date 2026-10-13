Ζβέρεφ και Ντε Μινόρ στους «8» του Shanghai Masters, εκτός συνέχειας ο Χατσάνοφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Άλεξ Ντε Μινόρ κατάφεραν να προκριθούν στον γύρο των «8» του Shanghai Masters, μετά από δυνατές αναμετρήσεις στον γύρο των «16». Οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι στα προημιτελικά, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, ο Καρέν Χατσάνοφ και ο Γιάκουμπ Μένσικ δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στο τουρνουά, ενώ ο Άρθουρ Χέα πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία, εξασφαλίζοντας επίσης τη θέση του στους «8».

Ο Ζβέρεφ με ανατροπή στους «8»

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αντιμετώπισε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος. Ο Γερμανός τενίστας ζορίστηκε αρκετά, αλλά τελικά επικράτησε με 2-1 σετ, με σκορ 7-6(6), 4-6, 7-6(1). Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την έντονη μάχη, ειδικά στο πρώτο σετ, όπου οι δύο αθλητές κράτησαν το service τους απαραβίαστο, οδηγώντας το σε tie-break.

Στο tie-break του πρώτου σετ, ο Μπούμπλικ απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα με 6-3, φτάνοντας κοντά στην κατάκτηση του σετ με τρία set point. Ωστόσο, ο Ζβέρεφ επέδειξε την αξία του, σβήνοντας και τα τρία set point του αντιπάλου του και ανατρέποντας το σκορ σε 8-6, κατακτώντας έτσι το σετ με 7-6(6). Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για τον Ζβέρεφ, ο οποίος δεν είχε καλή παράδοση απέναντι στον Καζάκο, έχοντας νικήσει μόλις μία φορά στις τέσσερις προηγούμενες μονομαχίες τους.

Η επικράτηση του Ντε Μινόρ και ο αποκλεισμός του Χατσάνοφ

Ο Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στον αγώνα του απέναντι στον Καρέν Χατσάνοφ. Ο Ντε Μινόρ επικράτησε με 2-0 σετ, με σκορ 6-3, 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Shanghai Masters. Πριν από αυτή την αναμέτρηση, οι δύο τενίστες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι τέσσερις φορές, με ισάριθμες νίκες για τον καθένα.

Στο πρώτο σετ, ο Ντε Μινόρ κατάφερε να κάνει break στο 8ο game, διαμορφώνοντας το σκορ σε 6-3 και παίρνοντας το προβάδισμα. Στο δεύτερο σετ, ο Αυστραλός τενίστας συνέχισε με την ίδια άνεση, «σπάζοντας» το service του Χατσάνοφ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.27 της παγκόσμιας κατάταξης, στο 3ο game. Ο Ρώσος τενίστας δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα ο Ντε Μινόρ να τελειώσει τον αγώνα εύκολα, παίρνοντας την πρόκριση μετά το 6-4 στο δεύτερο σετ.

Η εντυπωσιακή πορεία του Άρθουρ Χέα

Ο Άρθουρ Χέα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο τουρνουά της Σαγκάης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία. Αφού απέκλεισε προηγουμένως τους Ουγκό Ουμπέρ και Μπεν Σέλτον, άφησε εκτός συνέχειας και τον Γιάκουμπ Μένσικ. Ο Γάλλος τενίστας επικράτησε του Μένσικ με 2-0 σετ, με σκορ 7-6(4), 6-4, και πέρασε στα προημιτελικά του Shanghai Masters. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες συναντήθηκαν σε αγώνα.

Το πρώτο σετ της αναμέτρησης έφτασε στο tie-break, καθώς δεν σημειώθηκε κανένα break. Εκεί, ο Χέα, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.56 του world ranking, νίκησε στις λεπτομέρειες με 7-4, παίρνοντας το προβάδισμα με 1-0 στα σετ. Στο δεύτερο σετ, ο Χέα πραγματοποίησε το μοναδικό break στον αγώνα στο 5ο game, εξασφαλίζοντας με σχετική άνεση το σετ με 6-4. Ο Μένσικ, Νο.13 στην κατάταξη, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, με αποτέλεσμα ο Χέα να πάρει τη νίκη με τελικό 2-0.

Ο Άρθουρ Χέα πραγματοποιεί μια φοβερή σεζόν, καθώς μέσα σε μόλις εννέα μήνες έχει ανέβει από την 244η θέση του world ranking στην 56η. Μετά την ολοκλήρωση του Shanghai Masters, ο Γάλλος τενίστας βλέπει πλέον το Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι προημιτελικοί του Shanghai Masters

Με την ολοκλήρωση των αγώνων του γύρου των «16», έχουν διαμορφωθεί τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών του Shanghai Masters. Μία από τις πιο αναμενόμενες αναμετρήσεις είναι αυτή μεταξύ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Άλεξ Ντε Μινόρ, οι οποίοι εξασφάλισαν την πρόκρισή τους με τις σημερινές τους νίκες.

Ο Άρθουρ Χέα, μετά την εντυπωσιακή του πορεία, περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Χούμπερτ Χούρκατς και Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα. Αυτό το παιχνίδι διεξάγεται αυτή τη στιγμή, και ο νικητής του θα συμπληρώσει το ζευγάρι με τον Γάλλο τενίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta