Ντουέιν Μπέικον: «Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν περισσότερο ατομικό ταλέντο από εμάς»

Ο Ντουέιν Μπέικον, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, παραχώρησε συνέντευξη στο Basketball Sphere. Ο πρώην NBAer, που πλέον αγωνίζεται στην Ντουμπάι BC, αναφέρθηκε στην τωρινή του ομάδα και έκανε συγκρίσεις σχετικά με το ατομικό ταλέντο που διαθέτουν τα ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Στις δηλώσεις του, ο Μπέικον υπογράμμισε τις διαφορές στην ποιότητα των παικτών και την αναγκαιότητα για καλύτερη συνεργασία στην Ντουμπάι BC.

Σύγκριση ατομικού ταλέντου με ελληνικές ομάδες

Ο Ντουέιν Μπέικον στάθηκε ιδιαίτερα στο επίπεδο του ατομικού ταλέντου που συναντάται στις ελληνικές ομάδες, τονίζοντας τις διαφορές με την τωρινή του ομάδα, την Ντουμπάι BC. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει πολλούς παίκτες με περισσότερο ατομικό ταλέντο σε σχέση με την ομάδα του, ενώ παράλληλα δεν έχουν πολλούς παίκτες που μπορούν να αναδειχθούν σε MVP.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και για τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας ότι και οι «πράσινοι» έχουν πολλούς παίκτες με ανώτερο ατομικό ταλέντο από εκείνους. Ο Μπέικον χαρακτήρισε την Ντουμπάι BC ως μια «κανονική ομάδα», υπογραμμίζοντας ότι η απουσία παικτών με εξαιρετικά ατομικά προσόντα αποτελεί ένα σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Η ανάγκη για συνεργασία και χημεία

Στις δηλώσεις του, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού τόνισε την κρισιμότητα της συνεργασίας και της ανάπτυξης χημείας εντός της ομάδας της Ντουμπάι BC. «Έχουμε μια καλή ομάδα, αλλά απλά πρέπει να μάθουμε πώς να συνεργαζόμαστε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Μπέικον ανέλυσε περαιτέρω αυτό το σημείο, εξηγώντας ότι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχουν οι ελληνικές ομάδες έναντι της Ντουμπάι BC είναι ότι πολλοί από τους ταλαντούχους παίκτες τους παίζουν μαζί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και απόδοση των ομάδων αυτών.

Προκλήσεις και αλλαγές στην Ντουμπάι BC

Ο Ντουέιν Μπέικον αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ντουμπάι BC, επισημαίνοντας ότι η ομάδα βρίσκεται μόλις στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ομάδα έχει υποδεχθεί επτά νέους παίκτες αυτή τη σεζόν, γεγονός που καθιστά την εύρεση χημείας και την ομοιογένεια πιο δύσκολη σε σχέση με ομάδες που διατηρούν τον ίδιο κορμό για μεγαλύτερο διάστημα.

Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την προσαρμογή της ομάδας είναι οι συχνές αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Ο Μπέικον αποκάλυψε ότι σε μόλις δύο χρόνια, η Ντουμπάι BC έχει αλλάξει τρεις προπονητές, κάτι που αναμφίβολα επηρεάζει τη σταθερότητα, την εφαρμογή μιας φιλοσοφίας και την εξέλιξη της ομάδας. Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο Μπέικον εξέφρασε την πεποίθηση ότι μόλις κατανοήσουν τα πράγματα, εφαρμόσουν σωστά τις οδηγίες και βρουν τη σωστή χημεία, «ο ουρανός είναι το όριο» για την ομάδα, υποδηλώνοντας το δυναμικό που πιστεύει ότι υπάρχει.

Η σημασία της άμυνας για την επιτυχία

Ο Ντουέιν Μπέικον δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, τονίζοντας τη σημασία της για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Όπως δήλωσε, όταν η Ντουμπάι BC βγαίνει στο γήπεδο και αμύνεται όπως πρέπει, η απόδοσή της είναι πολύ καλή.

Για να υποστηρίξει την άποψή του, ο Μπέικον έφερε ως παραδείγματα συγκεκριμένους αγώνες. Αναφέρθηκε στην αμυντική προσπάθεια της ομάδας του εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, εναντίον της Μπαρτσελόνα, καθώς και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε, όπου η άμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta