Θετικά νέα για τον Κουρμπέλη στον Αστέρα Τρίπολης, αμφίβολοι Σίλβα και Ριέρα ενόψει Παναθηναϊκού

Ο Αστέρας AKTOR δέχτηκε θετικά νέα σχετικά με την κατάσταση του αρχηγού του, Δημήτρη Κουρμπέλη, καθώς η μαγνητική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε βγήκε «καθαρή». Ο διεθνής χαφ απέφυγε μυικό τραυματισμό, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση στις τάξεις της ομάδας της Τρίπολης. Ωστόσο, οι Τζόρνταν Σίλβα και Αντριάν Ριέρα παραμένουν αμφίβολοι για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αρχηγός του Αστέρα AKTOR, αποτέλεσε πηγή ανησυχίας για την ομάδα μετά την αναγκαστική του αλλαγή στο 31ο λεπτό του πρόσφατου αγώνα της Super League απέναντι στον Ατρόμητο. Ο διεθνής χαφ είχε προηγηθεί από μια σειρά τεσσάρων απαιτητικών παιχνιδιών με την Εθνική ομάδα, γεγονός που ενέτεινε τις ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τα νέα που έρχονται από την Αρκαδία είναι ενθαρρυντικά. Η μαγνητική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο αρχηγός των «Κιτρινομπλέ» έδειξε ότι δεν υπάρχει μυικός τραυματισμός. Αντ' αυτού, διαπιστώθηκε ένα μικρό αιμάτωμα. Εφόσον το αιμάτωμα υποχωρήσει εγκαίρως, ο Κουρμπέλης αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμος για τον προσεχή αγώνα πρωταθλήματος, όπου ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η νίκη επί του Ατρομήτου και οι επόμενες προκλήσεις

Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να πανηγυρίσει το πρώτο του τρίποντο στην τρέχουσα σεζόν της Super League, επικρατώντας του Ατρομήτου στην έδρα του, την Τρίπολη. Αυτή η νίκη πρόσφερε βαθμολογική ανάσα και ώθηση στην ομάδα, ωστόσο η αγωνία για τον Κουρμπέλη επισκίασε εν μέρει τους πανηγυρισμούς.

Η ομάδα της Αρκαδίας στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, η οποία είναι ο αγώνας πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΟΑΚΑ, και αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τους «Κιτρινομπλέ».

Το πρόβλημα του Τζόρνταν Σίλβα

Πέρα από την περίπτωση του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο Αστέρας AKTOR αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και με άλλους βασικούς του παίκτες. Ένας από αυτούς είναι ο Μεξικανός στόπερ, Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα αμφίβολος για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο Σίλβα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην περιοχή των κοιλιακών. Αυτό το πρόβλημα τον κράτησε εκτός και από τον προηγούμενο αγώνα της ομάδας κόντρα στους «Περιστεριώτες», δηλαδή τον Ατρόμητο. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να δοθεί μια ακριβής εκτίμηση για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο παίκτης για να επιστρέψει πλήρως σε αγωνιστική δράση.

Η απουσία του Αντριάν Ριέρα

Στη λίστα των αμφίβολων για τον αγώνα του ΟΑΚΑ βρίσκεται και ο Ισπανός μεσοεπιθετικός Αντριάν Ριέρα. Ο Ριέρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο τον έχει θέσει εκτός των τελευταίων προπονήσεων και αγώνων της ομάδας της Τρίπολης.

Όπως και ο Τζόρνταν Σίλβα, έτσι και ο Αντριάν Ριέρα δεν ήταν διαθέσιμος για τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος, όπου ο Αστέρας AKTOR επικράτησε του Ατρομήτου. Η απουσία του προσθέτει έναν ακόμα πονοκέφαλο στην τεχνική ηγεσία ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta