Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού «Together we fly» στη Λυών

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το οργανωμένο ταξίδι με την ονομασία «Together we fly» στη Λυών. Το ταξίδι αυτό διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της ομάδας μπάσκετ με τη Βιλερμπάν, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Δεκεμβρίου. Οι «ερυθρόλευκοι» απευθύνουν κάλεσμα στους υποστηρικτές τους να ταξιδέψουν μαζί με την αποστολή στη γαλλική πόλη, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα στη μάχη της για την επικράτηση.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού στη Γαλλία

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα των ημερών που θα περάσουν οι φίλαθλοι στη Γαλλία, στο πλαίσιο της εκδρομής «Together we fly». Ο προορισμός είναι η Λυών, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ASVEL σε ένα σημαντικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, η συνάντηση των φιλάθλων έχει οριστεί για τις 15:00 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το check-in για την πτήση με την AEGEAN, η οποία θα μεταφέρει την αποστολή και τους υποστηρικτές της ομάδας προς τη Λυών.

Η κορύφωση του ταξιδιού θα είναι η παρακολούθηση της αναμέτρησης μεταξύ ASVEL και OLYMPIACOS BC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20:00 τοπική ώρα, στην έδρα της γαλλικής ομάδας, την LDLC ASVEL Villeurbanne Arena. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους και να την ενισχύσουν από τις κερκίδες.

Επιστροφή και η σημασία του αγώνα

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, προβλέπεται η αναχώρηση των φιλάθλων για το αεροδρόμιο της Λυών. Από εκεί, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας το ταξίδι. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει την άμεση επιστροφή μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει τη σημασία της παρουσίας των φιλάθλων στο πλευρό της ομάδας σε αυτή την αναμέτρηση. Το παιχνίδι με την ASVEL στη Λυών αποτελεί το τελευταίο της «θρυλικής χρονιάς» για τον Ολυμπιακό, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναμέτρηση και στην ανάγκη για στήριξη.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούν τους υποστηρικτές τους να κλείσουν εγκαίρως τη θέση τους, προκειμένου να ταξιδέψουν μαζί με την ερυθρόλευκη αποστολή. Ο στόχος είναι σαφής: η ενίσχυση της ομάδας στην προσπάθειά της να πετύχει το διπλό στην έδρα της Βιλερμπάν, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά.

Επιλογές διαμονής για τους φιλάθλους

Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες της διαμονής και των μεταφορών, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι αυτές δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο του οργανωμένου ταξιδιού. Οι φίλαθλοι έχουν την πλήρη ελευθερία και δυνατότητα να επιλέξουν και να οργανώσουν τη διαμονή τους στη Λυών ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις και ανάγκες.

Ωστόσο, για όσους επιθυμούν μια συγκεκριμένη επιλογή, παρέχεται η δυνατότητα για μία διανυκτέρευση. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που προτείνεται είναι το Ibis Styles Lyon Centre Confluence, ένα κατάλυμα 3 αστέρων.

Η πρόταση αυτή δίνει μια εναλλακτική λύση στους φιλάθλους που δεν επιθυμούν να αναζητήσουν μόνοι τους κατάλυμα, εξασφαλίζοντας μια οργανωμένη διαμονή για μία νύχτα στη γαλλική πόλη. Η συνολική οργάνωση του ταξιδιού αποσκοπεί στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τους υποστηρικτές του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta