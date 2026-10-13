Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Diamond League για το 2027

Η World Athletics έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα του Wanda Diamond League για το έτος 2027. Η κορυφαία διοργάνωση στίβου θα ξεκινήσει επίσημα από την πόλη της Ντόχα, ενώ ο μεγάλος τελικός που θα αναδείξει τους νικητές θα φιλοξενηθεί στη Ζυρίχη. Το ταξίδι των αθλητών αναμένεται να είναι εκτεταμένο, καλύπτοντας τέσσερις ηπείρους.

Η έναρξη και ο στόχος των αθλητών

Το ταξίδι των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του κόσμου στο Wanda Diamond League του 2027 θα ξεκινήσει στις 7 Μαΐου από τη Ντόχα. Η διοργάνωση θα διαρκέσει καθ' όλη την εαρινή περίοδο του προγράμματος του στίβου, δηλαδή από τον Μάιο έως τον Αύγουστο. Συνολικά, οι αθλητές θα αγωνιστούν σε 15 διαφορετικές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, προσφέροντας ένα παγκόσμιο θέαμα.

Ο πρωταρχικός στόχος για όλους τους συμμετέχοντες είναι η πρόκριση στους τελικούς της Ζυρίχης, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για τις 25-26 Αυγούστου. Εκεί, οι κορυφαίοι θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο διαμάντι του παγκόσμιου στίβου, έναν τίτλο που θεωρείται από τους πιο αναγνωρίσιμους και σημαντικούς στο άθλημα.

Πρώτες στάσεις σε Ασία και Ευρώπη

Ο δρόμος προς τους μεγάλους τελικούς του Αυγούστου θα ξεκινήσει, όπως προαναφέρθηκε, από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Μετά την πρώτη αυτή στάση, το Diamond League θα μεταφερθεί στην Ασία για ένα τουρ στην Κίνα. Εκεί, οι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε δύο διαφορετικές πόλεις: τη Σαγκάη/Κεκιάο και την Ξιαμέν, συνεχίζοντας το ασιατικό σκέλος της διοργάνωσης.

Ακολούθως, η διοργάνωση θα περάσει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος, με την πόλη της Ρώμης να φιλοξενεί την επόμενη στάση. Λίγες μέρες αργότερα, συγκεκριμένα τρεις ημέρες μετά την αναμέτρηση στην ιταλική πρωτεύουσα, το Diamond League θα μεταφερθεί στην Αφρική, με το Ραμπάτ να υποδέχεται τους αγώνες επί αφρικανικού εδάφους, προσφέροντας μια ποικιλία γεωγραφικών προορισμών.

Ευρωπαϊκό ταξίδι και πέρασμα στον Ατλαντικό

Μετά τις στάσεις σε Ρώμη και Ραμπάτ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο ευρωπαϊκό ταξίδι με τρεις διαδοχικές στάσεις. Οι αθλητές θα αγωνιστούν διαδοχικά στο Όσλο, τη Στοκχόλμη και το Παρίσι, καλύπτοντας σημαντικές ευρωπαϊκές πόλεις με παράδοση στον κλασικό αθλητισμό. Αυτό το ευρωπαϊκό σκέλος αποτελεί ένα κρίσιμο μέρος της προετοιμασίας για τους τελικούς.

Έπειτα από τις ευρωπαϊκές αυτές αναμετρήσεις, η διοργάνωση θα μεταφερθεί πέρα από τον Ατλαντικό ωκεανό, φτάνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκεκριμένα, η πόλη του Γιουτζίν θα φιλοξενήσει την επόμενη στάση του Diamond League, σηματοδοτώντας την παρουσία της διοργάνωσης στη Βόρεια Αμερική και προσφέροντας ένα διεθνές φάσμα αγώνων.

Η τελική ευθεία και το μεγάλο φινάλε στη Ζυρίχη

Στη συνέχεια, το Diamond League θα επιστρέψει στην Ευρώπη για την τελική του ευθεία, πριν την κορύφωση της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές στάσεις σε Μονακό, Λωζάνη, Λονδίνο και Σιλεσία, πόλεις που έχουν φιλοξενήσει στο παρελθόν κορυφαίες αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτές οι αναμετρήσεις είναι καθοριστικές για τους αθλητές που επιδιώκουν την πρόκριση στους τελικούς.

Πριν από τον μεγάλο τελικό, θα διεξαχθεί ένα τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό Diamond League στις Βρυξέλλες, το οποίο θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για τους αθλητές να συγκεντρώσουν τους απαραίτητους βαθμούς. Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει, όπως κάθε χρόνο, στη Ζυρίχη, η οποία έχει την τιμή να φιλοξενεί τους τελικούς του Diamond League, αναδεικνύοντας τους πρωταθλητές του παγκόσμιου στίβου για το 2027.

Με πληροφορίες από: Gazzetta