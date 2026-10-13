Ο Ηρακλής υποδέχεται τη Βίρτσμπουργκ χωρίς τον Κουκ για το FIBA Europe Cup

Ο Ηρακλής ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα μπροστά στο κοινό του, υποδεχόμενος την ομάδα της Βίρτσμπουργκ στο «Ιβανώφειο». Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, 14 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup. Ο «Γηραιός» στοχεύει να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση, σε ισάριθμα ματς, ωστόσο θα παραταχθεί χωρίς έναν σημαντικό παίκτη.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο «Ιβανώφειο»

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη της εντός έδρας ευρωπαϊκή εμφάνιση για τη φετινή σεζόν. Το παιχνίδι με την Fitness First Wurzburg Baskets είναι κρίσιμο για την πορεία του Ηρακλή στον όμιλο, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητο μετά την πρώτη αγωνιστική.

Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώθηκε σήμερα, 13 Οκτωβρίου, το μεσημέρι στο «Ιβανώφειο». Οι παίκτες θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί, λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Η απουσία του Τάσου Κουκ

Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί κόντρα στη γερμανική ομάδα χωρίς τον Τάσο Κουκ. Ο παίκτης έχει αρχίσει να συμμετέχει σε κομμάτια του ομαδικού προγράμματος, αλλά δεν βρίσκεται ακόμα στη διάθεση του προπονητή Ζόραν Λούκιτς για την επικείμενη αναμέτρηση.

Παρά την απουσία του Κουκ, οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας είναι όλοι διαθέσιμοι για τον Σέρβο προπονητή, γεγονός που δίνει επιλογές στο τεχνικό επιτελείο ενόψει του σημαντικού αγώνα.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Ευγενειάδη

Ο συνεργάτης του Σέρβου προπονητή, Σταύρος Ευγενειάδης, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την αναμέτρηση. Ο Ευγενειάδης στάθηκε στην ικανότητα των Γερμανών στο περιφερειακό παιχνίδι, υπογραμμίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του αντιπάλου.

Τόνισε επίσης την ανάγκη η ομάδα του να παραμείνει συγκεντρωμένη και να ελέγξει τα ριμπάουντ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να κατακτήσει το «ροζ φύλλο αγώνα» και να πετύχει τον στόχο της νίκας.

Τα χαρακτηριστικά της Βίρτσμπουργκ

Σύμφωνα με τον Σταύρο Ευγενειάδη, η Βίρτσμπουργκ είναι μια ομάδα που διακρίνεται για την έφεσή της στο transition παιχνίδι. Επιπλέον, οι γκαρντ της γερμανικής ομάδας έχουν την ικανότητα να επιτίθενται αποτελεσματικά τόσο από μέση απόσταση, με δίποντα, όσο και από μακρινή απόσταση, με τρίποντα.

Ένα ακόμα κύριο χαρακτηριστικό της Βίρτσμπουργκ είναι η έφεσή της στο επιθετικό ριμπάουντ. Οι κύριες απειλές της γερμανικής ομάδας, όπως ανέφερε ο συνεργάτης του Λούκιτς, είναι οι παίκτες Σαμ Γκρίφιν, Κένι Ντάι και Μπράντον Τίσλερ.

Ο στόχος του «Γηραιού»

Από την πλευρά του Ηρακλή, η οδηγία είναι να παραμείνουν οι παίκτες πιστοί στο πλάνο που έχει καταστρωθεί και να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους, ειδικά στον έλεγχο των ριμπάουντ. Αυτό θεωρείται καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα.

Ο απώτερος στόχος του «Γηραιού» είναι να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση του FIBA Europe Cup, φτάνοντας το 2/2, και να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στα επόμενα, πιο σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν στο πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta