Ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Γαλλία για τη Ρεν χωρίς Σιέλη και Ισέκα

Ο ΟΦΗ ετοιμάζεται για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, από την οποία απουσιάζουν δύο σημαντικοί παίκτες λόγω τραυματισμών. Παράλληλα, ένας παίκτης θα συνοδεύσει την αποστολή, δείχνοντας τη στήριξή του στους συμπαίκτες του, παρότι δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.

Το ταξίδι στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική του Europa League

Μετά την επιτυχημένη και «ιστορική πρεμιέρα» του στη League Phase του Europa League, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη ευρωπαϊκή του πρόκληση. Η κρητική ομάδα θα μεταβεί στη Γαλλία, όπου θα αναμετρηθεί με την ισχυρή Ρεν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου.

Η προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού με τον γαλλικό σύλλογο ολοκληρώθηκε υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Η ομάδα έχει θέσει ως στόχο να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σημαντικές απουσίες: Σιέλης και Ισέκα μένουν στην Κρήτη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο βασικών ποδοσφαιριστών για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Ο Χρήστος Σιέλης και ο Λέγια Ισέκα τέθηκαν εκτός αποστολής λόγω προβλημάτων τραυματισμών που τους καθιστούν ανέτοιμους για τον αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σιέλης αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τετρακέφαλο, ενώ ο Λέγια Ισέκα ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό. Και οι δύο παίκτες θα παραμείνουν στην Κρήτη, όπου θα ακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, προκειμένου να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η «ιστορική πρεμιέρα» με τη Χόνφεχαϊμ και η νίκη

Η φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΟΦΗ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς η ομάδα πραγματοποίησε μία «ιστορική πρεμιέρα» στη League Phase του Europa League. Στην πρώτη αγωνιστική, ο ΟΦΗ αντιμετώπισε τη Χόνφεχαϊμ και κατάφερε να αποσπάσει μία σημαντική νίκη με σκορ 2-0.

Αυτή η επιτυχία έδωσε σημαντική ώθηση και ψυχολογία στους Κρητικούς ενόψει της συνέχειας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό προηγούμενο για την ομάδα, καθώς συνεχίζει την προσπάθειά της στον όμιλο.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάννης στο πλευρό των συμπαικτών του

Παρά τις σημαντικές απουσίες, η αποστολή του ΟΦΗ θα έχει μαζί της τον Τάσο Χατζηγιοβάννη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αν και δεν περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, επέλεξε να ταξιδέψει στη Γαλλία για να βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του.

Η κίνηση αυτή του Χατζηγιοβάννη καταδεικνύει την αφοσίωσή του και την επιθυμία του να στηρίξει την ομάδα σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Η παρουσία του ενισχύει το κλίμα ενότητας και ομοψυχίας εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η αναλυτική αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τη Ρεν

Ο προπονητής Χρήστος Κόντης έχει στη διάθεσή του τους παρακάτω ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του Europa League με τη Ρεν:

Την αποστολή απαρτίζουν οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta