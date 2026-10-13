Χρυσή μπάλα: Το France Football «παλεύει» για να μην αποκαλυφθεί ο νικητής πριν την τελετή

Λίγες ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, το France Football καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να διασφαλίσει την απόλυτη μυστικότητα γύρω από τον νικητή. Η φετινή εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 26 Οκτωβρίου και θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στο Λονδίνο. Η επιλογή της βρετανικής πρωτεύουσας αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Μάθιους, τον θρυλικό ποδοσφαιριστή που είχε κατακτήσει το πρώτο βραβείο το μακρινό 1956.

Οι λόγοι της αυξημένης μυστικότητας

Φέτος, η διαδικασία επιλογής του νικητή της Χρυσής Μπάλας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα, καθώς δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος υποψήφιος που να θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Αυτή η έλλειψη σαφούς προβάδισματος ωθεί το France Football να λειτουργεί με άκρα προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν διαρροές των αποτελεσμάτων πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Η αβεβαιότητα για τον τελικό νικητή εντείνει την αγωνία τόσο των φιλάθλων όσο και των διοργανωτών. Η προσπάθεια για διατήρηση της μυστικότητας είναι κρίσιμη, ειδικά καθώς αναζητείται ο διάδοχος του Ουσμάν Ντεμπελέ, του προηγούμενου κατόχου του βραβείου.

Το προηγούμενο των διαρροών και η διαμαρτυρία της Ρεάλ

Η αυστηρή στάση του France Football για την αποφυγή διαρροών έχει τις ρίζες της σε ένα περιστατικό που συνέβη μόλις το 2024. Τότε, λίγο πριν την τελετή, είχε διαρρεύσει η πληροφορία σχετικά με τη νίκη του ποδοσφαιριστή Ρόδρι.

Αυτή η διαρροή είχε σοβαρές επιπτώσεις, καθώς οδήγησε τον Βινίσιους να μην ταξιδέψει στο Παρίσι για την απονομή. Επιπλέον, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ολόκληρη η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε παρευρεθεί στον χώρο της τελετής. Το γεγονός αυτό λειτούργησε ως παράδειγμα προς αποφυγή για τη φετινή διοργάνωση.

Η νέα διαδικασία για την απονομή του 2026

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη μυστικότητα, το France Football θα εφαρμόσει μια νέα, αυστηρή διαδικασία για την απονομή της Χρυσής Μπάλας του 2026. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία το 2025.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, κανείς δεν θα γνωρίζει τον νικητή μέχρι την τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι να ανοιχθεί ο φάκελος επί σκηνής. Ακόμη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής που θα κερδίσει το βραβείο δεν θα έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων, διατηρώντας έτσι την αγωνία και το μυστήριο μέχρι την αποκάλυψη του ονόματος.

Το 2025, η νίκη του Ουσμάν Ντεμπελέ είχε παραμείνει άγνωστη σε όλους μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης στη σκηνή, και αυτή η επιτυχημένη πρακτική θα επαναληφθεί για τη φετινή διοργάνωση, με στόχο να μην υπάρξει καμία διαρροή.

Οι υποψήφιοι και οι σημαντικές απουσίες

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα ανέρχονται συνολικά στους 30. Η λίστα περιλαμβάνει κορυφαίους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μεταξύ των υποψηφίων, ξεχωρίζει η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος επανέρχεται στη διεκδίκηση του βραβείου. Ωστόσο, μια σημαντική απουσία που έχει σχολιαστεί είναι αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα των 30 υποψηφίων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta