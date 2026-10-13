Η Σαχτάρ αντιμετωπίζει προβλήματα πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκεται σε «πονοκέφαλο» ενόψει της επερχόμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Αρντά Τουράν, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα με απουσίες και αμφίβολους ποδοσφαιριστές. Πέντε παίκτες της ουκρανικής ομάδας είναι αμφίβολοι για το κρίσιμο παιχνίδι, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη τεθεί εκτός πλάνων λόγω τραυματισμών. Η προετοιμασία της Σαχτάρ συνεχίζεται με ανοιχτά μέτωπα, καθώς ο Τουράν αναμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να οριστικοποιήσει την αποστολή του.

Οι απουσίες και τα ανοιχτά μέτωπα

Η προετοιμασία της Σαχτάρ για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ χαρακτηρίζεται από σημαντικά προβλήματα, τα οποία δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον προπονητή Αρντά Τουράν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Τουράν περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει ποιους ποδοσφαιριστές θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι. Η κατάσταση των παικτών επανεκτιμάται συνεχώς από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, καθώς αρκετοί αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα υγείας.

Τα ανοιχτά μέτωπα αφορούν κυρίως την κατάσταση πέντε ποδοσφαιριστών, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται αμφίβολη. Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί δυσκολίες στον σχεδιασμό της ομάδας, καθώς ο προπονητής καλείται να προσαρμόσει τα πλάνα του ανάλογα με τις τελικές αποφάσεις του ιατρικού τιμ.

Ο Εγκινάλντο εκτός και το μυϊκό πρόβλημα του Σάντος

Ένας από τους παίκτες που βρίσκονται οριστικά εκτός πλάνων είναι ο Εγκινάλντο. Ο ποδοσφαιριστής αντιμετωπίζει έναν τραυματισμό στον ώμο, ο οποίος αναμένεται να τον κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, η επιστροφή του Εγκινάλντο στη δράση δεν αναμένεται πριν από τον Δεκέμβριο, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Επιπλέον, ο Μάρλον Σάντος αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα, το οποίο καθιστά δύσκολη την παρουσία του στο επικείμενο παιχνίδι. Η κατάσταση του Σάντος παρακολουθείται στενά, ωστόσο οι πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα είναι περιορισμένες. Αυτές οι δύο περιπτώσεις αποτελούν σημαντικές απώλειες για την ουκρανική ομάδα, καθώς αφορούν παίκτες που θα μπορούσαν να προσφέρουν λύσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Οι αμφίβολοι Γκραμ, Αρόγιο και Αζάροφ

Πέρα από τις δεδομένες απουσίες, ο Αρντά Τουράν έχει να διαχειριστεί και την αμφίβολη συμμετοχή τριών ακόμη ποδοσφαιριστών. Πρόκειται για τους Αλάα Γκραμ, Ντιέγκο Αρόγιο και Αζάροφ, των οποίων η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως. Η παρουσία τους στην αναμέτρηση της Τετάρτης κρίνεται αμφίβολη, με το ιατρικό επιτελείο να επανεκτιμά την υγεία τους ενόψει του αγώνα.

Ο «πονοκέφαλος» για τον προπονητή εντείνεται, καθώς η αβεβαιότητα για την ετοιμότητα αυτών των παικτών επηρεάζει τον σχεδιασμό της αρχικής ενδεκάδας και των πιθανών αλλαγών. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή τους θα ληφθεί τις τελευταίες ώρες πριν από το παιχνίδι, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.

Η περίπτωση του Πεδρίνιο και το τελευταίο τεστ

Στην ίδια κατηγορία των αμφίβολων ποδοσφαιριστών βρίσκεται και ο Βραζιλιάνος Πεδρίνιο. Παρόλο που ο Πεδρίνιο αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Σαχτάρ, δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ δεν είναι εξασφαλισμένη, παρά την πρόσφατη παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως όλα δείχνουν, η προπόνηση της Τρίτης θα αποτελέσει το τελευταίο και καθοριστικό τεστ για όλους τους αμφίβολους παίκτες. Ο Αρντά Τουράν περιμένει με αγωνία να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των ποδοσφαιριστών του, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική του στρατηγική για το ευρωπαϊκό ραντεβού. Η τελική σύνθεση της ομάδας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα αυτής της προπόνησης.

Το ευρωπαϊκό ραντεβού στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η αναμέτρηση μεταξύ της Σαχτάρ και της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 22:00. Το παιχνίδι θα λάβει τόπο στο ιστορικό γήπεδο «Στάμφορντ Μπριτζ», προσδίδοντας έναν επιπλέον τόνο στην ευρωπαϊκή αυτή αναμέτρηση. Ο αγώνας αποτελεί μέρος ενός ευρωπαϊκού ραντεβού, στο οποίο η Σαχτάρ καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα του Νίκολιτς, παρά τα σημαντικά προβλήματα που την απασχολούν.

Η ώρα και η τοποθεσία του αγώνα είναι καθορισμένες, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται για τη μεταξύ τους σύγκρουση. Ο προπονητής της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, θα πρέπει να βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, προκειμένου να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο απέναντι στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta