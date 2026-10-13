Η Παρτίζαν ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου στις 21:30, σηματοδοτεί την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Η ανακοίνωση του σερβικού συλλόγου επιβεβαιώνει τον ενθουσιασμό των φιλάθλων για αυτό το σημαντικό παιχνίδι της EuroLeague.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γνωστός και ως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», επιστρέφει στην πόλη του Βελιγραδίου για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αυτή η επιστροφή αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεγονός για τους φιλάθλους της Παρτίζαν, καθώς ο Ομπράντοβιτς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις πιο επιτυχημένες στιγμές της ασπρόμαυρης πλευράς της πόλης στο μπάσκετ. Η παρουσία του προπονητή στην «Belgrade Arena» αναμένεται να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Ο Σέρβος προπονητής θεωρείται μια τεράστια φυσιογνωμία του αθλήματος, και η επανεμφάνισή του στο γήπεδο της Παρτίζαν έχει προκαλέσει «χαμό» μεταξύ των οπαδών. Η αναμέτρηση αποκτά έτσι μια ξεχωριστή διάσταση, πέρα από την αγωνιστική της σημασία, λόγω της ιστορικής σύνδεσης του Ομπράντοβιτς με τον σύλλογο και την πόλη.

Η «Belgrade Arena» θα είναι κατάμεστη

Η Παρτίζαν, ο σύλλογος της σερβικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε επίσημα το sold out για τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι στην «Belgrade Arena» δεν θα πέφτει «καρφίτσα», καθώς όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Η πληρότητα του γηπέδου υπογραμμίζει τον παροξυσμό των Σέρβων φιλάθλων ενόψει της αναμέτρησης, οι οποίοι ανυπομονούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.

Περίπου 20.000 θεατές αναμένεται να είναι παρόντες στις κερκίδες της «Belgrade Arena». Αυτός ο μεγάλος αριθμός φιλάθλων θα δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, καθώς θα υποδεχθούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και θα στηρίξουν τις προσπάθειες της ομάδας τους να φτάσει σε μια σπουδαία νίκη.

Η σημασία του αγώνα για την Euroleague

Ο αγώνας μεταξύ της Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού διεξάγεται στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague. Πρόκειται για μια σημαντική αναμέτρηση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όπου και οι δύο ομάδες επιδιώκουν να κατακτήσουν τη νίκη και να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα της βαθμολογίας.

Η υποστήριξη των φιλάθλων της Παρτίζαν θα είναι καθοριστική για τις προσπάθειες της ομάδας τους. Οι 20.000 θεατές θα βρίσκονται εκεί όχι μόνο για να τιμήσουν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και για να ενισχύσουν την ομάδα τους στον αγωνιστικό της στόχο να φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων της Παρτίζαν είναι εμφανής, όπως φάνηκε από την ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Η ανακοίνωση του sold out από τον σερβικό σύλλογο επιβεβαιώνει την προσμονή για την αναμέτρηση αυτή. Ακόμα και λίγες δεκάδες εισιτηρίων που βρέθηκαν διαθέσιμα μέσω της επιλογής μεταπώλησης αναμένεται να εξαντληθούν άμεσα, συμπληρώνοντας πλήρως το γήπεδο.

Η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στην «Beogradska Arena» αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμή, με τους φιλάθλους να είναι έτοιμοι να φωνάξουν «από παντού», όπως αναφέρθηκε. Αυτή η δυναμική υποστήριξη αναμένεται να δώσει ώθηση στην ομάδα της Παρτίζαν στον αγώνα της με τον Παναθηναϊκό, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta