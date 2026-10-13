No Limits: Ελληνοπερσική μάχη στη Θεσσαλονίκη για τα 20 χρόνια του θεσμού

Μια μεγάλη ελληνοπερσική μάχη αναμένεται να διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια του θεσμού No Limits. Ο αήττητος Νίκος Αβραμίδης θα αντιμετωπίσει τον Πέρση Meysam Gheshlaghi σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει τη ζώνη Grexican. Η διοργάνωση περιλαμβάνει επίσης δύο co main event και διασυλλογικούς αγώνες, τιμώντας την ιστορία και την ανάπτυξη των μαχητικών τεχνών στην Ελλάδα.

Η μεγάλη αναμέτρηση Αβραμίδη – Gheshlaghi

Ο Νίκος Αβραμίδης, ο αήττητος Μακεδόνας πυγμάχος και πρωταγωνιστής του No Limits, ετοιμάζεται για την πιο δύσκολη μάχη της καριέρας του. Θα αναμετρηθεί με τον κορυφαίο Πέρση πυγμάχο Meysam Gheshlaghi, ο οποίος είναι γνωστός και ως «Τάισον της Ανατολής» και βρίσκεται στο νούμερο 64 των παγκόσμιων κατατάξεων. Ο Gheshlaghi έρχεται στην Ελλάδα για να διεκδικήσει τη ζώνη Grexican, που φέρει την ονομασία «Alexander the Great».

Η αναμέτρηση αυτή χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στην Ελλάδα, καθώς ο Πέρσης πυγμάχος θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους αντιπάλους. Μια ενδεχόμενη νίκη του Νίκου Αβραμίδη θα μπορούσε να τον εκτοξεύσει σημαντικά στην κατηγορία του σε διεθνές επίπεδο, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην πορεία του στον χώρο της πυγμαχίας.

Τα co main event και οι τίτλοι

Πέρα από την κεντρική αναμέτρηση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ακόμη «ντέρμπι» ως co main event. Το πρώτο είναι μια ελληνοαλβανική μάχη, όπου ο πρωταθλητής Ελλάδος Χάρης Τσαουσίδης θα αναμετρηθεί με τον Alessandro Gati. Ο Gati έχει ζήσει και πυγμαχήσει στην Αγγλία, προσθέτοντας διεθνή εμπειρία στην αναμέτρηση.

Το δεύτερο co main event είναι ένας «εμφύλιος» αγώνας για τη ζώνη του Αλέξανδρου. Ο No Limits K1 champion, Χρήστος Αβραμίδης από τη Θεσσαλονίκη, θα διεκδικήσει τον τίτλο του No Limits απέναντι στον Μανιάτη Νίκο Ταβλαδάκη από την Αθήνα. Αυτή η αναμέτρηση αναμένεται να προσφέρει έντονες στιγμές, καθώς δύο Έλληνες αθλητές θα μονομαχήσουν για έναν σημαντικό τίτλο.

Εορτασμός 20 χρόνων και αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο

Η διοργάνωση σηματοδοτεί τα 20 χρόνια του θεσμού No Limits, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2006 από τα αδέρφια Μπιτάκου. Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν με διασυλλογικούς αγώνες, όπου θα τιμήσουν την επέτειο όλοι οι σύλλογοι της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σύλλογοι από άλλες πόλεις της χώρας και την Κύπρο.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Μέγα Αλέξανδρο, το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ συμμετέχουν αθλητές που επισκέφθηκαν πόλεις με ιστορική σύνδεση με τον Μακεδόνα Βασιλιά, όπως η Αμφίπολη, η Πέλλα, η Μιέζα, η Βεργίνα, το Δίον και η Κονταριώτισσα, αναδεικνύοντας την ιστορική κληρονομιά της περιοχής.

Η άνοδος των μαχητικών τεχνών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αθλητισμού «Κούρος», οι μαχητικές τέχνες έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στην Ελλάδα, ερχόμενες δεύτερες μετά το ποδόσφαιρο. Αυτή η αυξημένη δημοτικότητα οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην έξαρση της βίας, με αποτέλεσμα οι γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε δασκάλους μαχητικών τεχνών.

Οι δάσκαλοι αυτοί διδάσκουν όχι μόνο αυτοάμυνα, αλλά και σημαντικές αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός και η εγκράτεια. Τα στάδια που φιλοξενούν τέτοιες διοργανώσεις γεμίζουν από ένα ποικιλόμορφο κοινό, αποτελούμενο από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και εκπροσώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Επιπλέον, στους χώρους των VIP προσέρχονται πολλοί εκπρόσωποι από τον χώρο του επιχειρείν, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta