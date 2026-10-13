Η ηγετική εμφάνιση του Παναγιώτη Ρέτσου στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής από το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 1-0 στο Φάληρο. Το «χρυσό» τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης.

Η παρουσία του αρχηγού των Πειραιωτών δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα, αλλά ήταν καταλυτική για την έκβαση του αγώνα. Ο Ρέτσος ηγήθηκε της αμυντικής γραμμής και αναδείχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή του ντέρμπι.

Ο πρωταγωνιστής του ντέρμπι

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έβγαλε στο χορτάρι όλη την ποιότητα που διαθέτει, κάτι που επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό από τους αριθμούς του. Το Gazzetta, με την πολύτιμη βοήθεια του Wyscout, ανέλυσε τα πεπραγμένα του Ρέτσου στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στο «τριφύλλι».

Η συνολική του εμφάνιση, πέρα από το γκολ, ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Ολυμπιακού, δείχνοντας ηγετικά χαρακτηριστικά και πλήρη συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Άριστη παρουσία στις μεταβιβάσεις

Μία από τις πτυχές της σχεδόν άριστης παρουσίας του Ρέτσου ήταν ο τομέας των μεταβιβάσεων. Σε μία εποχή όπου ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ζητάει την άμεση και σωστή κυκλοφορία της μπάλας, ο διεθνής στόπερ έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτό το νέο πλάνο.

Συγκεκριμένα, κόντρα στον Παναθηναϊκό μέτρησε 45 σωστές πάσες στις συνολικά 46 που επιχείρησε, ενώ είχε μόλις μία λάθος πάσα χαμηλά και άλλη μία ψηλά. Επιπλέον, πραγματοποίησε 3 επιτυχημένες μεγάλες μπαλιές από τις 4 συνολικά που έκανε, παρά το πρέσινγκ από τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού.

Ηγετική μορφή στην αμυντική γραμμή

Στο ανασταλτικό σκέλος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Αναδείχθηκε σε ηγέτη της αμυντικής γραμμής, αποτελώντας «εφιάλτη» για τους επιθετικούς του «τριφυλλιού» και «βράχο» με όλη τη σημασία της λέξης.

Πιο αναλυτικά, μέτρησε 7/10 κερδισμένες μονομαχίες, έχοντας 70% επιτυχία. Στον αέρα ήταν επίσης ανίκητος, κερδίζοντας 3 από τις 4 μονομαχίες και βγάζοντας την άμυνα που χρειαζόταν η ομάδα του.

Απόλυτη συγκέντρωση και ανακτήσεις

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έχασε την μπάλα μόλις τρεις φορές σε 98 λεπτά συμμετοχής, με τη μία από αυτές να είναι στο αντίπαλο μισό του γηπέδου. Αυτό αποτελεί απόδειξη της απόλυτης συγκέντρωσης που είχε ο Έλληνας στόπερ, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη ροή του ντέρμπι.

Τέλος, είχε συνολικά 14 ανακτήσεις της μπάλας στο δικό του μισό του γηπέδου και άλλες 4 στο επιθετικό τρίτο του αγωνιστικού χώρου. Η μεγάλη του συμμετοχή στο πρέσινγκ και στο πλάνο του Αλγκουαθίλ ήταν εμφανής.

Το «κερασάκι στην τούρτα» της εμφάνισης

Το γκολ της νίκης ήταν απλώς το «κερασάκι στην τούρτα» για την εξαιρετική του εμφάνιση. Ο Έλληνας στόπερ είχε αγγίξει το γκολ και στο ματς με τη Γιαγκελόνια, όταν η μπάλα είχε σταματήσει στο δοκάρι των Πολωνών. Τελικά, κόντρα στον Παναθηναϊκό, ήρθε και το πολυπόθητο τέρμα που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta