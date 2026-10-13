Δημοσιεύτηκαν τα power rankings του Basketball Champions League

Το Basketball Champions League προχώρησε στη δημοσίευση των Power Rankings της διοργάνωσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής. Τα συγκεκριμένα rankings αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στην πλατφόρμα X. Παρά τις νικηφόρες πρεμιέρες τους, οι ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ και Περιστέρι, βρίσκονται σε χαμηλές θέσεις της κατάταξης.

Οι ελληνικές ομάδες στα power rankings

Πιο αναλυτικά, η ΑΕΚ, η οποία είχε φτάσει στον τελικό της προηγούμενης σεζόν, καταλαμβάνει τη 10η θέση στα Power Rankings. Η ομάδα της Ένωσης, υπό την καθοδήγηση του Ντράγκαν Σάκοτα, ξεκίνησε με νίκη, ωστόσο η θέση της στην κατάταξη δεν είναι στην κορυφή. Αντίστοιχα, το Περιστέρι, γνωστό και ως οι «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης», βρίσκεται στην 14η θέση της σχετικής λίστας, με προπονητή τον Βασίλη Ξανθόπουλο, έχοντας επίσης ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση.

Η κορυφή της διοργάνωσης

Στην κορυφή των Power Rankings κυριαρχούν οι ισπανικές ομάδες, καθώς η Μάλαγα και η Μπιλμπάο βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις, καταλαμβάνοντας την 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Την τρίτη θέση κατέχει η Ρίτας Βίλνιους, η οποία ήταν η περσινή κάτοχος του τίτλου. Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Τράμπζονσπορ, στην οποία αγωνίζεται ο Αϊζάια Κάνααν, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η γαλλική Σολέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπανταλόνα βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Η πορεία της ΑΕΚ και οι προκλήσεις

Για την ΑΕΚ, οι σχολιασμοί των Power Rankings αναφέρουν ότι ο MVP της ομάδας έκανε «τα δικά του», ενώ ο Τομά Ερτέλ ήταν καθοριστικός, πραγματοποιώντας ένα ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση του BCL. Ωστόσο, παρά την εμφάνιση του Μπάρτλεϊ και τις προσπάθειες του Ερτέλ, η ομάδα γνώρισε μια ήττα από τον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο. Αυτό το αποτέλεσμα δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με την πορεία της ομάδας.

Η Ένωση θα αξιοποιήσει το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για να δουλέψει στα σημεία που χρειάζεται βελτίωση. Ακολουθούν δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, απέναντι στη Μύκονο και την Αντβέρπ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θεωρείται ότι πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει δύο νίκες σε αυτά τα ματς, αν επιθυμεί να δει βελτίωση στην πορεία της στη διοργάνωση.

Το αήττητο σερί του Περιστερίου και οι επόμενες δοκιμασίες

Όσον αφορά το Περιστέρι, η ομάδα μετράει ένα απόλυτο σερί τριών νικών σε ισάριθμα παιχνίδια. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η ομάδα θα μπορούσε να βρίσκεται ψηλότερα στα Power Rankings. Ωστόσο, η μεγαλύτερη νίκη του Περιστερίου στη σεζόν επιτεύχθηκε με διαφορά έξι πόντων. Επιπλέον, η ομάδα δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα κανένα από τα «μεγαθήρια» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο ενθουσιασμός για την πορεία του Περιστερίου αναμένεται να κορυφωθεί αν η ομάδα καταφέρει να διατηρήσει το αήττητο σερί της μετά τα επερχόμενα παιχνίδια της. Αυτή την εβδομάδα, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Βαρέζε και τον Παναθηναϊκό, αναμετρήσεις που χαρακτηρίζονται ως δύσκολες δοκιμασίες για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta