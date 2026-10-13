Ο Μάικλ Όλιβερ θα διευθύνει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (UEFA) ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, η οποία θα διεξαχθεί επί γαλλικού εδάφους, επελέγη ο γνωστός Άγγλος διαιτητής, Μάικλ Όλιβερ. Ο Όλιβερ, ένας Elite ρέφερι με εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα είναι ο άνθρωπος που θα διευθύνει τη μάχη των Πειραιωτών.

Ο ορισμός της UEFA για το ντέρμπι

Η UEFA προχώρησε στην επίσημη γνωστοποίηση των ορισμών για τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, για τον αγώνα που θα φέρει αντιμέτωπους τον Ολυμπιακό με τη Μαρσέιγ, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέλεξε τον Μάικλ Όλιβερ.

Ο Άγγλος διαιτητής θα έχει την ευθύνη να διευθύνει την αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στη Γαλλία. Η επιλογή του Μάικλ Όλιβερ υπογραμμίζει τη σημασία του συγκεκριμένου αγώνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Το προφίλ του Άγγλου Elite ρέφερι

Ο Μάικλ Όλιβερ είναι ένας διαιτητής που συγκαταλέγεται στην κατηγορία των Elite ρέφερι της UEFA, γεγονός που πιστοποιεί την υψηλή του αξιολόγηση και την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι αρμόδιες αρχές. Η φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην Ευρώπη είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

Η παρουσία του σε σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι συχνή, με την UEFA να τον επιλέγει για παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Η εμπειρία του και η ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις στον αγωνιστικό χώρο τον καθιστούν μια αξιόπιστη επιλογή για τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Προηγούμενη εμπειρία με ελληνικές ομάδες

Ο Μάικλ Όλιβερ δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο για τις ελληνικές ομάδες, καθώς έχει σφυρίξει ουκ ολίγες φορές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχαν ελληνικοί σύλλογοι. Η πιο πρόσφατη φορά που διηύθυνε αγώνα ελληνικής ομάδας ήταν αυτή των Πειραιωτών, δηλαδή του Ολυμπιακού, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε διεξαχθεί στο Φάληρο και είχε λήξει με σκορ 3-4. Πέραν του Ολυμπιακού, ο Άγγλος ρέφερι έχει επίσης διευθύνει αναμετρήσεις στις οποίες συμμετείχαν η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, επιδεικνύοντας μια ευρεία εμπειρία με το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πλούσιο βιογραφικό του σε κορυφαίες διοργανώσεις

Το βιογραφικό του Μάικλ Όλιβερ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και εντυπωσιακό, περιλαμβάνοντας σημαντικούς αριθμούς από τη διεθνή και την εγχώρια καριέρα του. Έχει οριστεί σε 48 παιχνίδια του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη, γεγονός που μαρτυρά την εμπιστοσύνη που του δείχνει η UEFA για τους αγώνες του υψηλότερου επιπέδου.

Επιπροσθέτως, ο Άγγλος διαιτητής έχει διευθύνει 432 αγώνες στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας του, αποδεικνύοντας τη μακρόχρονη και σταθερή παρουσία του στην κορυφή της αγγλικής διαιτησίας. Η εμπειρία του επεκτείνεται και σε διεθνείς διοργανώσεις εθνικών ομάδων, καθώς έχει σφυρίξει επτά παιχνίδια σε τελικές φάσεις EURO, καθώς και ισάριθμους αγώνες σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, γεγονός που υπογραμμίζει την παγκόσμια αναγνώρισή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta