Συνεδριάζει την Παρασκευή το διοικητικό συμβούλιο της Super League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, στις 14:10, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League. Η συνάντηση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοργανώτρια αρχή. Κεντρικό θέμα στην ημερήσια διάταξη αποτελεί η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος.

Η κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών δικαιωμάτων

Το πρώτο και κύριο σημείο της ατζέντας αφορά την ανάθεση εκπόνησης μιας μελέτης, η οποία θα εξετάσει την κεντρική διαχείριση των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Αυτά τα δικαιώματα συνδέονται άμεσα με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Η συζήτηση για την κεντρική διαχείριση των δικαιωμάτων αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για το ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καθώς επηρεάζει την προβολή των αγώνων και τα οικονομικά δεδομένα των συλλόγων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Ενημερώσεις για Goal Line Cameras και επαναδιάθεση εισιτηρίων

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβει επίσης ενημέρωση για ζητήματα που σχετίζονται με τις Goal Line Cameras. Αυτές οι κάμερες αποτελούν ένα τεχνολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την ακριβή διαπίστωση του αν η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος, συμβάλλοντας στην ορθότητα των αποφάσεων.

Ένα ακόμη θέμα ενημέρωσης αφορά τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους. Το σύστημα αυτό, γνωστό και ως “season tickets resale”, επιτρέπει στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να διαθέτουν εκ νέου τα εισιτήριά τους για συγκεκριμένους αγώνες, εφόσον δεν μπορούν να παραστούν.

Δικαιώματα προβλέψεων μέσω European Leagues

Η ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση για τη διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων, τα οποία θα διατεθούν μέσω της European Leagues. Η European Leagues είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί τα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη.

Η συνεργασία αυτή για τα “prediction rights” αποτελεί μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων και των συνεργασιών που αναπτύσσει η Super League με ευρωπαϊκούς φορείς, με στόχο την αξιοποίηση νέων πηγών εσόδων και την ενίσχυση της θέσης του πρωταθλήματος.

Η επίσημη ανακοίνωση της Super League και η πλήρης ατζέντα

Η επίσημη ανακοίνωση της Super League επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2026, στις 14:10, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η πλήρης ατζέντα, όπως κοινοποιήθηκε, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τέσσερα σημεία:

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ενημέρωση για ζητήματα σε σχέση με τις Goal Line Cameras.

Ενημέρωση για τη δυνατότητα επαναδιάθεσης εισιτηρίων διαρκείας από τους φιλάθλους (“season tickets resale”).

Διάθεση δικαιωμάτων προβλέψεων (“prediction rights”) μέσω της European Leagues.

Αυτά τα θέματα αναμένεται να συζητηθούν εκτενώς από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο τη λήψη αποφάσεων που θα επηρεάσουν την οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta