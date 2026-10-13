Οι πιθανότητες της ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ στο Τσάμπιονς Λιγκ

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη δεύτερη αναμέτρησή της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, αντιμετωπίζοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Ο αγώνας, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στις 22:00, είναι κρίσιμος για την πορεία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση. Το Football Meets Data, όπως συνηθίζει, δημοσίευσε τις αναλυτικές πιθανότητες για όλα τα πιθανά αποτελέσματα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης.

Η αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η ΑΕΚ θα βρεθεί και πάλι στα αστέρια του Τσάμπιονς Λιγκ, αυτή τη φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου. Εκεί, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αναμετρηθεί με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ένωση, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό της ξεκίνημα. Η ατμόσφαιρα του Λονδίνου και η ιστορία του «Στάμφορντ Μπριτζ» προσθέτουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο παιχνίδι, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους.

Το ξεκίνημα της ΑΕΚ στη διοργάνωση

Η ΑΕΚ έχει ήδη καταγράψει μια νίκη στην πρεμιέρα των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Λασκ με σκορ 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα έχει δώσει ώθηση και αυτοπεποίθηση στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της συνέχειας.

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, ο στόχος της ΑΕΚ είναι να κάνει το δύο στα δύο και να πετύχει μια ακόμα νίκη. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αύξανε κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στον επόμενο γύρο του θεσμού, ενισχύοντας τη θέση της Ένωσης στον όμιλο και δίνοντας της ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια των αγώνων.

Οι προβλέψεις του Football Meets Data

Όπως συμβαίνει σε κάθε σημαντική αναμέτρηση, έτσι και τώρα, η πλατφόρμα Football Meets Data παρουσιάζει τις αναλυτικές της προβλέψεις. Μέσω ειδικών υπολογισμών και εξετάζοντας διάφορες παραμέτρους, η γνωστή πλατφόρμα δίνει τις πιθανότητες για κάθε πιθανό αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Σαχτάρ και ΑΕΚ.

Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων και αλγορίθμων, προσφέροντας μια στατιστική προσέγγιση στην έκβαση του αγώνα. Οι προβλέψεις του Football Meets Data αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των πιθανοτήτων πριν από τη σπουδαία αυτή ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Τα ποσοστά για το τελικό αποτέλεσμα

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που πραγματοποίησε το Football Meets Data, οι Ουκρανοί της Σαχτάρ Ντόνετσκ θεωρούνται οριακά φαβορί για την κατάκτηση του τρίποντου. Συγκεκριμένα, τους δίνεται ποσοστό 39% για νίκη στον αγώνα.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ ακολουθεί με ένα πολύ κοντινό ποσοστό, καθώς οι πιθανότητες νίκης της Ένωσης ανέρχονται στο 37%. Το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, δηλαδή το «Χ», βρίσκεται στο 24%, συμπληρώνοντας τις προβλέψεις για το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Πιθανότητες ευρωπαϊκής συνέχειας για την ΑΕΚ

Πέρα από τις πιθανότητες για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει εξετάσει και τις συνολικές πιθανότητες της ΑΕΚ για ευρωπαϊκή συνέχεια στη διοργάνωση. Με τα τωρινά δεδομένα και τα αποτελέσματα που έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, η ελληνική ομάδα διατηρεί σημαντικές ελπίδες.

Συγκεκριμένα, ο υπερυπολογιστής δίνει στην ΑΕΚ 51.4% πιθανότητες να βρεθεί σε μία από τις 24 πρώτες θέσεις της League Phase. Αυτό το ποσοστό υποδηλώνει ότι η Ένωση έχει περισσότερες από μία στις δύο πιθανότητες να εξασφαλίσει τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας, είτε στο Τσάμπιονς Λιγκ είτε σε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta