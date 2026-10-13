Ολυμπιακός: Λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ

Διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού αναμένονται στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Μαρσέιγ. Ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, φαίνεται πως θα προβεί σε κάποιες αλλαγές, αν και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αυτές δεν θα είναι πολλές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Η προηγούμενη διάταξη απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε προβεί σε συγκεκριμένες επιλογές για την αρχική διάταξη των Πειραιωτών στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Ορτέγκα βρισκόταν κάτω από τα δοκάρια. Η αμυντική γραμμή αποτελούνταν από τους Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα.

Στο χώρο του κέντρου, οι Φρόιλερ και Πουέρτα είχαν αναλάβει τους ρόλους τους. Πίσω από τον επιθετικό Μάριους, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες, αγωνίζονταν οι Φορτούνης, Τσικίνιο και Ζότα ως τριάδα. Ο Φορτούνης επίσης συγκαταλέγονταν στους βασικούς παίκτες εκείνης της αναμέτρησης. Το δίδυμο των Φρόιλερ και Πουέρτα στο κέντρο είχε μάλιστα πολύ καλή απόδοση στο ματς της Κυριακής.

Οι εκτιμώμενες διαφοροποιήσεις για τον αγώνα της Πέμπτης

Σε ό,τι αφορά τον επερχόμενο αγώνα Μαρσέιγ - Ολυμπιακός, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα είναι πολλές. Ο Βάσκος τεχνικός εξετάζει τις επιλογές του ενόψει της αναμέτρησης που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης.

Οι σκέψεις του προπονητικού επιτελείου επικεντρώνονται στην καλύτερη δυνατή σύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των παικτών και τις ανάγκες του αγώνα. Παρότι αναμένονται αλλαγές, η βασική δομή της ομάδας πιθανόν να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Πιθανές αλλαγές στην αμυντική γραμμή

Στην αμυντική γραμμή, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σε μεγάλο βαθμό ίδια με τα πρόσωπα που αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Ωστόσο, υπάρχει ένας παίκτης που διεκδικεί ενεργά μία θέση.

Ο Μπρούνο είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που διεκδικεί τη θέση του Τικνιζάν στην ενδεκάδα. Η τελική απόφαση για την αμυντική τετράδα θα ληφθεί από τον προπονητή, ο οποίος αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Σταθερότητα στο κέντρο και σκέψεις για την επίθεση

Στο χώρο του κέντρου, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δείχνει την πρόθεσή του να δέσει ακόμα περισσότερο το δίδυμο των Φρόιλερ και Πουέρτα. Οι δύο παίκτες είχαν μία πολύ καλή παρουσία στο ματς της Κυριακής και ο Βάσκος τεχνικός επιθυμεί να διατηρήσει αυτή τη συνοχή.

Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Φορτούνης να μην ξεκινήσει τον αγώνα. Πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, ο οποίος δείχνει να είναι ο Γκονζάλες (που θεωρείται φαβορί έναντι του Γιάρεμτσουκ), η τριάδα αναμένεται να αποτελείται από τους Ζότα, Ζέλσον και Τσικίνιο. Αυτές οι επιλογές σηματοδοτούν πιθανές διαφοροποιήσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta