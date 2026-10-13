Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Αγγλία με τον Βάργκα στην αποστολή

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τρίτης για την Αγγλία, όπου θα παραμείνει για μία εβδομάδα ενόψει των δύο αναμετρήσεων για τη League Phase του Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος έδινε μάχη με τον χρόνο για να ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε.

Το ταξίδι στην Αγγλία και οι προπονήσεις

Η ΑΕΚ «πέταξε» για την αγγλική πρωτεύουσα στις 10:00 το πρωί της Τρίτης, αφού νωρίτερα οι παίκτες συγκεντρώθηκαν στα Σπάτα και αναχώρησαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για το Λονδίνο. Η ομάδα θα παραμείνει στο Νησί για μία εβδομάδα, προκειμένου να δώσει τους δύο κρίσιμους αγώνες της φάσης των ομίλων του Champions League.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αγγλία, η ΑΕΚ θα χρησιμοποιήσει τις προπονητικές εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ στο Λονδίνο και της Μάντσεστερ Σίτι στο Μάντσεστερ. Αυτό θα επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απαιτητικές αναμετρήσεις.

Η επιστροφή του Βάργκα και η απουσία Στρακόσια

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις για την αποστολή είναι η παρουσία του Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα θλάσης, έχει ανεβάσει ρυθμούς και βρίσκεται πλέον στην ομάδα. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει ότι ο παίκτης έδινε μάχη με τον χρόνο για να επανέλθει.

Το αν ο Βάργκα θα είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι με τη Σαχτάρ και για πόσο χρόνο, αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως μετά τη σημερινή προπόνηση της ομάδας επί αγγλικού εδάφους. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Θωμάς Στρακόσια. Ο Νίκολιτς είχε αποκαλύψει μετά το ματς με τον ΟΦΗ ότι ο τερματοφύλακας δεν είναι διαθέσιμος για τους αγώνες με Σαχτάρ και Σίτι, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως το ράγισμα στο χέρι που τον έχει θέσει νοκ-άουτ τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Το πλήρες ρόστερ και η προετοιμασία

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να συμπεριλάβει στο ταξίδι στην Αγγλία ολόκληρο το ρόστερ της ομάδας. Στην αποστολή βρίσκονται και παίκτες που δεν περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να διεξάγονται κανονικά οι προπονήσεις στο Νησί, διασφαλίζοντας την απαραίτητη πληρότητα και ένταση στις προπονητικές μονάδες.

Η ΑΕΚ αναμένεται να προσγειωθεί στο Λονδίνο το μεσημέρι της Τρίτης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η ομάδα θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Η προπόνηση θα πραγματοποιηθεί στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου επίσης θα λάβει χώρα και η συνέντευξη Τύπου του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς.

Διπλή «κατάληψη» από τους οπαδούς

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία και στους δύο αγώνες. Στο Στάμφορντ Μπριτζ, όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας με τη Σαχτάρ την Τετάρτη (14/10, 22:00), εκτιμάται ότι κοντά στις 10.000 φίλοι της ομάδας θα δώσουν το «παρών», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει «κατάληψη» της έδρας.

Ανάλογη δυναμική παρουσία αναμένεται και την ερχόμενη εβδομάδα στο Έτιχαντ, για τον αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι την Τρίτη (20/10, 22:00). Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση είχαν εξαντληθεί σε λιγότερο από μία ώρα, δείχνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των φιλάθλων να υποστηρίξουν την ομάδα τους και στις δύο ευρωπαϊκές δοκιμασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta