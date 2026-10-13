Ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις: ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος εκτός έδρας

Οι ελληνικές ομάδες μπάσκετ συνεχίζουν την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τέσσερις εκπροσώπους να αγωνίζονται εκτός έδρας την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου. ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος θα δοκιμαστούν μακριά από την Ελλάδα, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τη διεύρυνση του σερί των επιτυχιών τους. Οι αναμετρήσεις αναμένονται με αμείωτο ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς οι ομάδες επιδιώκουν να διατηρήσουν ζωντανό το ευρωπαϊκό τους όνειρο σε μια σειρά κρίσιμων αναμετρήσεων.

Ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία για το 3/3 στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ, ο «Δικέφαλος του Βορρά», ταξιδεύει στη Λιθουανία για να αντιμετωπίσει την Λιετκαμπέλις στο πλαίσιο του EuroCup, σε μια αναμέτρηση που κρίνεται σημαντική για την πορεία του στον όμιλο. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, στις 19:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι στοχεύει να πετύχει το 3/3 στη διοργάνωση, διατηρώντας το αήττητο σερί της και εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ θεωρείται το φαβορί για την αναμέτρηση, βάσει της μέχρι τώρα πορείας του, και δεν αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, κάτι που ενισχύει τις προσδοκίες για ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκτός έδρας «μάχη» με τους Λιθουανούς.

Δύσκολη αποστολή για το Περιστέρι στην Ιταλία

Το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει μπροστά του μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή στην Ιταλία, όπου θα αναμετρηθεί με την ισχυρή Βαρέζε για το Basketball Champions League, σε ένα παιχνίδι που απαιτεί υψηλή συγκέντρωση. Ο αγώνας θα διεξαχθεί επίσης την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, στις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Magenta Sport 4, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας να τον παρακολουθήσουν.

Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος και την έδρα του αντιπάλου, η ομάδα του Περιστερίου πηγαίνει στην αναμέτρηση με ανεβασμένη ψυχολογία και κεκτημένη ταχύτητα. Αυτό οφείλεται στην εντυπωσιακή νίκη που σημείωσε με ανατροπή κόντρα στον Ηρακλή για τη GBL, δείχνοντας χαρακτήρα, μαχητικότητα και ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.

Η Μύκονος στην Ελβετία για το 2/2 στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο στο τιμόνι της, συνεχίζει το ευρωπαϊκό της «όνειρο» στο FIBA Europe Cup, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να την φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση. Η ομάδα θα αγωνιστεί στην Ελβετία, αντιμετωπίζοντας τη Φρίμπουργκ Ολιμπίκ, σε έναν αγώνα που θα ξεκινήσει στις 21:00 την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί από το ΣΠΟΡ FM TV.

Η Μύκονος ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στον θεσμό, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τις προθέσεις της, και τώρα στοχεύει στο 2/2. Επιδιώκει να διπλασιάσει τις νίκες της και να εδραιώσει τη θέση της στον όμιλο, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πορεία της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Κολοσσός Ρόδου στο Αζερμπαϊτζάν για τη δεύτερη νίκη

Ο Κολοσσός Ρόδου, υπό την καθοδήγηση του Άρη Λυκογιάννη, θα ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν για να κοντραριστεί με την Γκέντσε, επίσης για το FIBA Europe Cup, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΠΟΡ FM TV, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των «θαλασσί».

Όπως και η Μύκονος, ο Κολοσσός Ρόδου ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στην ίδια διοργάνωση, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές του. Στόχος της ομάδα της Ρόδου είναι να διπλασιάσει τις νίκες της, διατηρώντας το θετικό της πρόσημο και θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη και μακρά πορεία στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta