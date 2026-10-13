Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε ξανά με την Αλ Νασρ, φτάνοντας τα 981 γκολ στην καριέρα του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στα γήπεδα, σημειώνοντας ένα ακόμη γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Η ομάδα του επικράτησε με 3-1 της Νέφτσι Φέργκανα στο πλαίσιο του Ασιατικού Champions League, με τον Πορτογάλο αστέρα να είναι ένας από τους σκόρερ και να βρίσκει δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Με αυτό το τέρμα, ο Ρονάλντο έφτασε τα 981 γκολ στην πλούσια καριέρα του, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τον προσωπικό του στόχο των 1000 τερμάτων, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε επίσης από μια σημαντική καθυστέρηση πριν την έναρξή της, λόγω ενός απρόοπτου γεγονότος που αφορούσε συναγερμό για πυραυλική επίθεση.

Το γκολ του Ρονάλντο και η αγωνιστική δράση

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ικανότητά του στο σκοράρισμα, βρίσκοντας δίχτυα για την Αλ Νασρ. Το τέρμα του σημειώθηκε στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν με ένα ωραίο βολέ μέσα από την περιοχή, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Νέφτσι Φέργκανα.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου είχε ήδη προηγηθεί νωρίτερα στον αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Γκάμπριελ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Αλ Νασρ στο 33ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 1-0. Με το γκολ του Ρονάλντο λίγο πριν την ανάπαυλα, το ημίχρονο έκλεισε με την Αλ Νασρ να έχει προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η πορεία προς το ορόσημο των 1000 γκολ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει θέσει ως απόλυτο στόχο στην καριέρα του να φτάσει το εντυπωσιακό νούμερο των 1000 γκολ. Με το πρόσφατο τέρμα του απέναντι στη Νέφτσι Φέργκανα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 981 γκολ, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο σε αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

Απομένουν πλέον 19 γκολ για τον Ρονάλντο προκειμένου να συμπληρώσει το τετραψήφιο νούμερο, ένα επίτευγμα που θα τον κατατάξει σε μια ξεχωριστή κατηγορία στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η επιμονή και η συνέπεια του στο σκοράρισμα, ακόμη και σε αυτή τη φάση της καριέρας του, είναι αξιοσημείωτη.

Η τελική επικράτηση της Αλ Νασρ και τα υπόλοιπα γκολ

Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, η Νέφτσι Φέργκανα κατάφερε να μειώσει το σκορ, προσπαθώντας να επιστρέψει στον αγώνα. Ο Οντιλοφ ήταν ο παίκτης που βρήκε δίχτυα για τους φιλοξενούμενους στο 51ο λεπτό, διαμορφώνοντας το σκορ σε 2-1.

Ωστόσο, η Αλ Νασρ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να εξασφαλίσει τη νίκη. Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στο 78ο λεπτό, όταν ένα αυτογκόλ έδωσε στην ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου το τρίτο της τέρμα στην αναμέτρηση, σφραγίζοντας την επικράτηση και τους τρεις βαθμούς.

Απρόοπτο πριν την έναρξη του αγώνα

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης για το Ασιατικό Champions League, σημειώθηκε μια σημαντική και απρόοπτη καθυστέρηση. Ο αγώνας καθυστέρησε να ξεκινήσει σχεδόν μία ώρα από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα.

Ο λόγος για αυτή την καθυστέρηση ήταν ένας συναγερμός για πυραυλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε την αναβολή της έναρξης του παιχνιδιού. Οι αρχές χρειάστηκαν χρόνο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των παρευρισκόμενων, πριν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta