Το πρόγραμμα και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας στην Euroleague

Η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague ξεκινά, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να δίνουν σημαντικούς αγώνες εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Ισπανία στις 22:00, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Σερβία για να αναμετρηθεί με την Παρτίζαν στις 21:30. Και οι δύο ελληνικές ομάδες στοχεύουν στη συνέχιση των επιτυχιών τους στον θεσμό, σε μια ημέρα γεμάτη με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα γήπεδα.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων

Η EuroLeague μπαίνει σε ρυθμούς «διαβολοβδομάδας», φέρνοντας στο προσκήνιο δύο κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός, με επικεφαλής τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Η αναμέτρηση αυτή, που είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να διεκδικήσουν την τέταρτη νίκη τους στη φετινή διοργάνωση, ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στη βαθμολογία.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θα δώσει τον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα για την τρέχουσα σεζόν της EuroLeague, ταξιδεύοντας στη Σερβία. Εκεί, στις 21:30, θα τεθεί αντιμέτωπος με την Παρτίζαν. Το «Τριφύλλι» έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να διατηρήσει το αήττητο σερί του, φτάνοντας στο 5/5 νίκες, και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, δεδομένης της έδρας και του αντιπάλου.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αναμέτρησης μεταξύ Παναθηναϊκού και Παρτίζαν είναι η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην έδρα της ομάδας του. Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα βρεθεί απέναντι στην πρώην ομάδα του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο κλίμα στον αγώνα.

Για τους Έλληνες φιλάθλους, η παρακολούθηση των αγώνων των δύο «αιωνίων» είναι εξασφαλισμένη. Η τηλεοπτική κάλυψη των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού με τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν θα γίνει από τα κανάλια Novasports Prime και Novasports 4 αντίστοιχα. Οι μεταδόσεις αυτές θα επιτρέψουν στους φιλάθλους να ζήσουν τη δράση ζωντανά, υποστηρίζοντας τις αγαπημένες τους ομάδες.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Πέρα από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, η ημέρα περιλαμβάνει μια σειρά από άλλους σημαντικούς αγώνες που αναμένεται να καθηλώσουν τους φίλους του μπάσκετ. Η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί στην έδρα της τη Ζάλγκιρις Κάουνας, σε ένα παιχνίδι που κρύβει εκπλήξεις και αναμένεται να είναι ανταγωνιστικό. Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αναμετρηθεί με τη Βιλερμπάν, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από το Βελιγράδι.

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε ένα ντέρμπι με μεγάλη ιστορία και έντονο ανταγωνισμό. Λίγο αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη βαθμολογική θέση και των δύο ομάδων. Τέλος, το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της Μπασκόνια με την Ντουμπάι BC, η οποία θα διεξαχθεί στη Βιτόρια, προσφέροντας ακόμα περισσότερη μπασκετική δράση στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta