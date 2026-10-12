Η ΑΕΚ φαβορί για τον τίτλο της Σούπερ Λίγκας μετά την έκτη αγωνιστική

Το Football Meets Data προχώρησε σε ενημέρωση του πίνακα με τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου στη Σούπερ Λίγκα. Οι αναλύσεις αυτές έρχονται μετά την ολοκλήρωση της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η οποία έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στα δεδομένα. Συγκεκριμένα, η νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και η απρόσμενη ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα στην Τούμπα, επηρέασαν καθοριστικά τις εκτιμήσεις.

Αλλαγές μετά την έκτη αγωνιστική

Η έκτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας ολοκληρώθηκε, φέρνοντας μαζί της αποτελέσματα που διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στην κούρσα του πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα κατάφερε να κάνει μία τεράστια έκπληξη, νικώντας τον ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του, την Τούμπα. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στις αναλύσεις.

Αυτά τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Football Meets Data, οδήγησαν σε αλλαγές στις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου στο τέλος της σεζόν. Ορισμένες ομάδες είδαν τις πιθανότητές τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ άλλες σημείωσαν αντίστοιχη μείωση.

Η άνοδος της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ως το φαβορί για την κατάκτηση της κούπας. Οι πιθανότητες της «Ένωσης» αυξήθηκαν κατά οκτώ μονάδες, φτάνοντας πλέον το 39%. Αυτή η άνοδος την καθιστά την ομάδα με τις υψηλότερες πιθανότητες για να πετύχει το back to back, δηλαδή να κατακτήσει το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Αντίστοιχη αύξηση στις πιθανότητές του σημείωσε και ο Ολυμπιακός. Οι «Ερυθρόλευκοι» είδαν επίσης τις πιθανότητές τους να αυξάνονται κατά οκτώ μονάδες, φτάνοντας το 33%. Με αυτό το ποσοστό, ο Ολυμπιακός τοποθετείται στη δεύτερη θέση των φαβορί για τον τίτλο, ακολουθώντας την ΑΕΚ.

Η πτώση του Παναθηναϊκού

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός είδε τις πιθανότητές του να υποχωρούν. Το «Τριφύλλι» σημείωσε μείωση κατά πέντε μονάδες, πέφτοντας στο 18%. Παρά την υποχώρηση αυτή στις πιθανότητες, ο Παναθηναϊκός διατηρεί την κορυφή της βαθμολογίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την μεταβολή, επηρεάζοντας αρνητικά τις εκτιμήσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ ο μεγάλος χαμένος

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ως ο μεγάλος χαμένος του τριημέρου, όσον αφορά τις πιθανότητες για τον τίτλο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση, πέφτοντας στο 9% από το 20% που είχε πριν την έκτη αγωνιστική. Αυτό σημαίνει μία πτώση της τάξης του 11%.

Η ήττα από τη «Μαύρη Θύελλα», όπως αναφέρεται η Καλαμάτα, εντός έδρας στην Τούμπα, ήταν το γεγονός που οδήγησε σε αυτή τη σημαντική υποχώρηση των πιθανοτήτων του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι πιθανότητες για τον τίτλο

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Football Meets Data, οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου στη Σούπερ Λίγκα, μετά την έκτη αγωνιστική, διαμορφώνονται ως εξής:

Η ΑΕΚ έχει 39% πιθανότητες, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 33% πιθανότητες, επίσης με αύξηση 8%.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 18%, έχοντας υποχωρήσει κατά 5%.

Ο ΠΑΟΚ έχει 9% πιθανότητες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 11%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta