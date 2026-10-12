Η άφιξη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι ενόψει του αγώνα με την Παρτίζαν

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Η άφιξη της «πράσινης» αποστολής πραγματοποιήθηκε ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Στόχος των «πρασίνων» είναι η διατήρηση του αήττητου ρεκόρ τους μετά τα πέντε πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Η άφιξη της «πράσινης» αποστολής στο Βελιγράδι

Η αποστολή του Παναθηναϊκού, αποτελούμενη από τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, έφτασε στο Βελιγράδι το απόγευμα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου. Η ομάδα κατευθύνθηκε αμέσως στο ξενοδοχείο της σερβικής πρωτεύουσας, όπου και θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Η άφιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της παρουσίας της ομάδας στην πόλη, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Οι Σέρβοι κατέγραψαν τη στιγμή της άφιξης της «πράσινης» αποστολής στο ξενοδοχείο. Το βίντεο αυτό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα από τις πρώτες στιγμές της ομάδας στην ξένη πρωτεύουσα. Η άφιξη και η εγκατάσταση στο ξενοδοχείο αποτελούν μέρος της καθιερωμένης διαδικασίας πριν από κάθε εκτός έδρας αγώνα.

Ο στόχος στην Euroleague και ο αντίπαλος

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι που εντάσσεται στην 5η αγωνιστική της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους «πράσινους», καθώς επιδιώκουν να συνεχίσουν την επιτυχημένη τους πορεία στη διοργάνωση. Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι η διατήρηση του αήττητου ρεκόρ της, έχοντας κερδίσει και τα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια.

Η αναμέτρηση με την Παρτίζαν αναμένεται να είναι απαιτητική, καθώς η σερβική ομάδα αποτελεί έναν ισχυρό αντίπαλο στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως προτεραιότητα να διατηρήσει την καλή του αγωνιστική κατάσταση και να αποδείξει την ανωτερότητά του και στην έδρα του αντιπάλου, συνεχίζοντας το σερί των νικών του.

Οι προπονητικές λεπτομέρειες και η προετοιμασία

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, η αποστολή του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσει το καθιερωμένο shoot around. Αυτή η σύντομη προπόνηση, που γίνεται συνήθως το πρωί της ημέρας του αγώνα, έχει ως στόχο το χαλάρωμα των παικτών και την εξοικείωση με το γήπεδο. Αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της τελικής προετοιμασίας πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είχε ήδη πραγματοποιήσει την κύρια προπόνηση των παικτών στο «Telekom Center Athens». Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της τακτικής και φυσικής προετοιμασίας έχει ολοκληρωθεί. Πλέον, απομένει μόνο το shoot around και το τελικό χαλάρωμα, ώστε η ομάδα να είναι πλήρως έτοιμη για τον αγώνα στο Βελιγράδι.

Το χαρακτηριστικό βίντεο από τη σερβική πρωτεύουσα

Ένα χαρακτηριστικό βίντεο από την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ξενοδοχείο του Βελιγραδίου δόθηκε στη δημοσιότητα. Το βίντεο αυτό προέρχεται από Σέρβους και συγκεκριμένα κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Mozzart Bet (@mozzartbet).

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη στιγμή που οι «πράσινοι» έφτασαν στον τόπο διαμονής τους, προσφέροντας στους φιλάθλους μια άμεση οπτική επαφή με την ομάδα στην ξένη πρωτεύουσα. Η δημοσίευση του βίντεο επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της ομάδας από την πρώτη στιγμή της άφιξής της στο Βελιγράδι, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta