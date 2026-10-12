Κένεθ Βάργκας: Η εκρηκτική επιστροφή και η «άλωση» της Τούμπας

Ο Κένεθ Βάργκας, ο Κοσταρικανός μεσοεπιθετικός της Καλαμάτας, επέστρεψε δυναμικά στους αγωνιστικούς χώρους μετά από περίπου ενάμιση μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού. Την περασμένη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής σόκαρε τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ μέσα στην Τούμπας και οδηγώντας τη «Μαύρη Θύελλα» σε μια απίθανη εκτός έδρας νίκη. Η εμφάνισή του αυτή έδειξε πως το εντυπωσιακό του ξεκίνημα με την ομάδα δεν ήταν συγκυριακό.

Η επιστροφή της Καλαμάτας και η ενίσχυση

Η Καλαμάτα έχει πραγματοποιήσει μια ιστορική επιστροφή στα σαλόνια της Σούπερ Λίγκας μετά από 2,5 δεκαετίες, συγκεκριμένα τη σεζόν 2025/26. Αυτή η άνοδος απαιτούσε ουσιαστική μεταγραφική ενίσχυση, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν αντιληφθεί την ανάγκη για εδραίωση στη μεγάλη κατηγορία, ώστε η ιστορική επιτυχία να αποκτήσει μακροπρόθεσμη αξία.

Ένα από τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της «Μαύρης Θύελλας» ήταν ο Κένεθ Βάργκας. Ο Κοσταρικανός μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε στους νεοφώτιστους με τη μορφή δανεισμού από τη Χαρτς, με στόχο να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας, υπό τις οδηγίες του προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η εκρηκτική εμφάνιση στην Τούμπας

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη δράση το απόγευμα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, έπειτα από έναν τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός μάχης για περίπου ενάμιση μήνα. Απέδειξε άμεσα πως το εκρηκτικό του ξεκίνημα με την Καλαμάτα δεν ήταν συγκυριακό. Είχε ήδη σκοράρει ένα γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ενάντια στον Άρη και δύο απέναντι στον Παναιτωλικό για το Κύπελλο.

Στη δύσκολη έδρα της Τούμπας, ο Κοσταρικανός χτύπησε δύο φορές, σοκάροντας τον ΠΑΟΚ και οδηγώντας την Καλαμάτα σε ένα απίθανο διπλό ενάντια στον «Δικέφαλο του Βορρά». Αυτή ήταν μόλις η τρίτη του συμμετοχή με τη «Μαύρη Θύελλα», και με τα δύο αυτά τέρματα έφτασε συνολικά τα πέντε γκολ, προκαλώντας την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τον παίκτη.

Τα πρώτα βήματα στην Κόστα Ρίκα

Ο Κένεθ Βάργκας είναι προϊόν των ακαδημιών της Ερεδιάνο. Ο ίδιος θεωρεί ποδοσφαιρικό του πατέρα τον θρυλικό προπονητή και πρόεδρο των Florenses, Χαφέτ Σότο. Ήταν ο Σότο που έδωσε στον παίκτη της Καλαμάτας την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα του βήματα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής το 2020.

Μέχρι το 2023, ο 24χρονος σήμερα εξτρέμ είχε καταγράψει 14 τέρματα και επτά ασίστ σε 67 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε μεσολαβήσει και ένας δανεισμός στη Μουνισιπάλ Γκρέσια. Οι εμφανίσεις του τράβηξαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Χαρτς.

Το πέρασμα από τη Σκωτία και οι δανεισμοί

Οι Σκωτσέζοι έφεραν τον Βάργκας στο Εδιμβούργο το καλοκαίρι του 2023, αρχικά με δανεισμό. Μετά από μία γεμάτη σεζόν, στην οποία κατέγραψε οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ σε 42 αγώνες, η Χαρτς αποφάσισε να τον αγοράσει έναντι περίπου 900.000 ευρώ.

Αν και ο Βάργκας αναμενόταν να αποτελέσει βασική επιλογή, σε μία σεζόν με συνεχείς αλλαγές προπονητή, μέτρησε 42 ματς με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Ωστόσο, προς το τέλος της χρονιάς, έχασε την επαφή του με την αρχική ενδεκάδα. Λίγους μήνες αργότερα, επέστρεψε με δανεισμό στην Ερεδιάνο.

Στις αρχές του 2026, ο Βάργκας άφησε την ομάδα της καρδιάς του για την Αλαχουελένσε, η οποία έκανε μία πολύ πιο ευνοϊκή πρόταση για τον δανεισμό του παίκτη. Ο απολογισμός του στα «Λιοντάρια» ήταν τέσσερα τέρματα και μία ασίστ σε 13 συμμετοχές. Τον Μάιο, ο ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη Χαρτς και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Το πέρασμά του από την Αλαχουελένσε, αν και σύντομο, ήταν ταραχώδες, καθώς ο παίκτης βρέθηκε δύο φορές στο επίκεντρο για τους λάθος λόγους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta