Ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα κηρύξει την έναρξη της 3ης Συνόδου Κορυφής Αντιντόπινγκ στη Σαντορίνη

Η Σαντορίνη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την 3η Σύνοδο Κορυφής Αντιντόπινγκ των Χωρών της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης, ένα γεγονός με διεθνή απήχηση στον χώρο του αθλητισμού. Οι εργασίες της σημαντικής αυτής συνάντησης είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες και εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα χωρών. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Έλληνας υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έχει παράλληλα και την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Η έναρξη των εργασιών και οι βασικοί ομιλητές

Η 3η Σύνοδος Κορυφής Αντιντόπινγκ θα ξεκινήσει επίσημα με την ομιλία του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον WADA, θα δώσει το έναυσμα για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, θέτοντας το πλαίσιο των εργασιών.

Στην έναρξη των εργασιών θα είναι παρών και ο Διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), Δρ. Γρηγόρης Λέων. Επιπλέον, χαιρετισμό στους συμμετέχοντες θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), Βίτολντ Μπάνκα, αναδεικνύοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη βαρύτητα της Συνόδου.

Ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας και οι πυλώνες συζήτησης

Η διοργάνωση της 3ης Συνόδου Κορυφής Αντιντόπινγκ στη Σαντορίνη αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της προάσπισης του καθαρού αθλητισμού. Η Σύνοδος αυτή θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον των αθλητικών διοργανώσεων.

Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου θα βρεθούν τέσσερις κρίσιμοι πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες είναι σχεδιασμένοι να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας αντιντόπινγκ πολιτικής, θίγοντας καίρια θέματα που αφορούν την πρόληψη, τον έλεγχο και την καταστολή του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Η συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα αναμένεται να προσφέρει νέες κατευθύνσεις και στρατηγικές.

Ευρεία συμμετοχή χωρών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Η Σύνοδος θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από συνολικά 26 κράτη, γεγονός που υπογραμμίζει την ευρεία γεωγραφική κάλυψη και το ενδιαφέρον για τα θέματα αντιντόπινγκ στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν είναι η Αλβανία, η Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γεωργία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, το Κόσσοβο, η Λετονία, η Λιθουανία, το Μαυροβούνιο, η Πολωνία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τουρκία. Κύπρος, η Αρμενία, η Μολδαβία και η Βόρεια.

Η παρουσία τόσο πολλών κρατών επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων, την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ντόπινγκ. Η συνάντηση αυτή προσφέρει μια πλατφόρμα για τον συντονισμό των προσπαθειών και την ενίσχυση της δέσμευσης για έναν καθαρό και δίκαιο αθλητισμό σε όλη την περιοχή.

Παρακολούθηση των εργασιών

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες της 3ης Συνόδου Κορυφής Αντιντόπινγκ, υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις συζητήσεις και τις παρουσιάσεις μέσα από το επίσημο κανάλι του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) στο YouTube.

Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει τη διαφάνεια των διαδικασιών και επιτρέπει σε ένα ευρύτερο κοινό να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το σημαντικό διεθνές φόρουμ για τον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta