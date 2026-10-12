Ο Δημήτρης Πέλκας μίλησε για ντροπή μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα

Ο Δημήτρης Πέλκας, ένας παίκτης που μεγάλωσε στον ΠΑΟΚ, βγήκε μπροστά μετά τον αγώνα της ομάδας του με την Καλαμάτα και μίλησε για το δύσκολο βράδυ που βίωσε ο σύλλογος. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, εμφανώς περίλυπος, έκανε δηλώσεις στη Nova, εκφράζοντας τη βαθιά του απογοήτευση για την εικόνα των «ασπρόμαυρων».

Στις τοποθετήσεις του, ο Πέλκας τόνισε πως όλοι στην ομάδα νιώθουν ντροπή για την εμφάνιση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για άμεση αλλαγή της λάθος νοοτροπίας που επικράτησε στο γήπεδο, καθώς το ποδόσφαιρο τιμωρεί σκληρά όσους δεν είναι σοβαροί και δεν αποδίδουν καλά.

Η δύσκολη βραδιά και η «ντροπή»

Ο Δημήτρης Πέλκας περιέγραψε τη βραδιά του αγώνα ως ιδιαίτερα δύσκολη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του νιώθουν όλοι ντροπή για την εικόνα που παρουσίασαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η εμφάνιση της ομάδας χαρακτηρίστηκε από τον Πέλκα ως «απαράδεκτη», υποδεικνύοντας σοβαρά προβλήματα στην προσέγγιση του παιχνιδιού. Ο ίδιος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μία «λάθος νοοτροπία» που υπήρχε στο γήπεδο, τονίζοντας πως αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου

Ο διεθνής παίκτης του ΠΑΟΚ στάθηκε στην αμείλικτη φύση του ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι το άθλημα «χτυπάει σκληρά» όταν μία ομάδα δεν παίζει καλά και δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη σοβαρότητα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η κακή απόδοση και η έλλειψη συγκέντρωσης έχουν άμεσες συνέπειες στο αποτέλεσμα.

Επανέλαβε με έμφαση ότι η συνολική εμφάνιση της ομάδας στον αγώνα αποτελεί «ντροπή». Ο Πέλκας χρησιμοποίησε τη λέξη «ντροπή» δύο φορές στις δηλώσεις του, τονίζοντας το μέγεθος της απογοήτευσης και της αυτοκριτικής που επικρατεί στις τάξεις των παικτών μετά το πέρας της αναμέτρησης.

Οι αποδοκιμασίες του κόσμου και το μήνυμα ενότητας

Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε να σχολιάσει τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν από την κερκίδα μετά το τέλος του αγώνα. Αναγνώρισε ότι ο κόσμος είχε έρθει στο γήπεδο για να στηρίξει την ομάδα, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μία δύσκολη και καθημερινή ημέρα, και πως έφυγε από το γήπεδο πικραμένος από το αποτέλεσμα και την εικόνα.

Απευθυνόμενος στους φιλάθλους, ο Πέλκας έστειλε ένα σαφές μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Τόνισε πως σε αυτή την προσπάθεια, όλοι είναι μαζί, τόσο στις νίκες όσο και στις ήττες. Υπογράμμισε ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει μπροστά μόνο μέσα από την ενότητα και τη συσπείρωση όλων των δυνάμεων.

Η σημασία της συσπείρωσης για το καλό του ΠΑΟΚ

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ επανέλαβε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας, δηλώνοντας ότι «όλοι μαζί νικάμε, όλοι μαζί χάνουμε». Αυτή η φράση υποδηλώνει την ανάγκη για κοινή ευθύνη και αλληλεγγύη μεταξύ παικτών, τεχνικού επιτελείου και φιλάθλων, ειδικά σε δύσκολες στιγμές.

Ο Δημήτρης Πέλκας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του υπογραμμίζοντας ότι ο κοινός στόχος όλων είναι το καλό του ΠΑΟΚ. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνουν όλοι ενωμένοι, προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να επανέλθει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta