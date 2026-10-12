ΠΑΟΚ: Με Μοναστηρλή στο ντέρμπι κόντρα στον Ηρακλή

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι, έχει αποφασίσει να εμπιστευτεί τον νεαρό τερματοφύλακα, Δημήτρη Μοναστηρλή, για το τοπικό ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την ερχόμενη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σε μία αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τα πρόσφατα αποτελέσματα της ομάδας.

Η απόφαση του Αλέσιο Λίσι

Ο Αλέσιο Λίσι, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες στην θέση του τερματοφύλακα, καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις ενόψει του αγώνα με τον Ηρακλή. Η επιλογή του Δημήτρη Μοναστηρλή για την αρχική ενδεκάδα αποτελεί μία κίνηση που δείχνει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις δυνατότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Ο Μοναστηρλής, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και στον προηγούμενο αγώνα, θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί από την αρχή σε ένα σημαντικό ντέρμπι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναμένεται να τον χρησιμοποιήσει ως βασικό τερματοφύλακα απέναντι στον «Γηραιό».

Το προηγούμενο παιχνίδι και η ήττα στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, σε αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, στην Τούμπα. Το αποτέλεσμα αυτό χαρακτηρίστηκε ως «κάζο» για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος καλείται να αφήσει πίσω του την αναμέτρηση αυτή και να ανασυνταχθεί άμεσα.

Η ομάδα της Καλαμάτας, ως νεοφώτιστη, κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Η ήττα αυτή δημιουργεί την ανάγκη για μία άμεση αγωνιστική αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ξεκινώντας από το επικείμενο ντέρμπι.

Η αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή

Ένας από τους βασικούς λόγους για την επιλογή του Μοναστηρλή είναι η αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή στον αγώνα με την Καλαμάτα. Ο 27χρονος κίπερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, γεγονός που επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Η αποβολή του Τσιφτσή ήρθε μετά από ένα επικίνδυνο τάκλιν που πραγματοποίησε εκτός περιοχής, πάνω στον ποδοσφαιριστή Κένεθ Βάργκας. Μετά το συμβάν, ο Δημήτρης Μοναστηρλής κλήθηκε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, καλύπτοντας το κενό κάτω από τα δοκάρια.

Η απουσία του Γίρι Παβλένκα

Στην εξίσωση των τερματοφυλάκων προστίθεται και η απουσία του Γίρι Παβλένκα. Ο Παβλένκα δεν έχει αναρρώσει ακόμη πλήρως από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Η μη πλήρης ανάρρωση του Γίρι Παβλένκα, σε συνδυασμό με την αποβολή του Αντώνη Τσιφτσή, «ανοίγει» τον δρόμο για τον νεαρό Δημήτρη Μοναστηρλή. Έτσι, ο Μοναστηρλής θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Ενόψει του ντέρμπι με τον «Γηραιό»

Το τοπικό ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής, 18 Οκτωβρίου, κόντρα στον Ηρακλή, βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε μία περίοδο που αναζητά αγωνιστική σταθερότητα. Η ομάδα καλείται να δείξει χαρακτήρα και να επιστρέψει στις νίκες, αφήνοντας πίσω της το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής.

Με τον Δημήτρη Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να παρουσιαστεί δυνατός απέναντι στον «Γηραιό». Η προετοιμασία της ομάδας θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση του Ηρακλή, με στόχο την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta