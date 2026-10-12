Ο Γιαμπουσέλε μίλησε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν

Ο Γάλλος φόργουορντ Γκέρσον Γιαμπουσέλε προέβη σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Η αναμέτρηση, η οποία αποτελεί την 5η αγωνιστική της Euroleague, είναι προγραμματισμένη για τις 13 Οκτωβρίου, στις 21:30, στην «Belgrade Arena». Ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει την 5η του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ενόψει της αναμέτρησης στο Βελιγράδι

Ο Γιαμπουσέλε ξεκίνησε τις δηλώσεις του αναφέροντας ότι όλα έχουν κυλήσει ομαλά μέχρι στιγμής. Στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα με την Παρτιζάν, επισημαίνοντας ότι η σερβική ομάδα θα έχει το κοινό της στο πλευρό της και πως αγωνίζεται δυνατά στην έδρα της. Ο Γάλλος φόργουορντ τόνισε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα θα μεταβεί στο Βελιγράδι με στόχο να εφαρμόσει όσα έχει δουλέψει στις προπονήσεις και να προσπαθήσει να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση στην «Belgrade Arena» αναμένεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένης της δυναμικής της Παρτιζάν στην έδρα της.

Τα «κλειδιά» για τη νίκη

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ανέλυσε τα στοιχεία που θεωρεί καθοριστικά για την έκβαση του αγώνα. Υπογράμμισε πως αυτά είναι τα ίδια που εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν. Ειδικότερα, έκανε λόγο για την ανάγκη να επιδειχθεί αμυντική συνέπεια, να υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των παικτών και να βοηθάει ο ένας τον άλλον.

Επιπλέον, ο Γάλλος φόργουορντ τόνισε τη σημασία του να διασκεδάζουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει καλά, να κυκλοφορήσει τη μπάλα, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι διαθέτει παίκτες ικανούς να σκοράρουν και να πασάρουν. Η ενότητα της ομάδας και η πιστή εφαρμογή του πλάνου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της νίκης.

Η σημασία της πνευματικής ετοιμότητας

Αναφορικά με την πνευματική ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, ο Γιαμπουσέλε υπογράμμισε ότι αυτή θα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Προέβλεψε ότι ο αγώνας θα είναι «πόλεμος», δηλώνοντας πως η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να δεχτεί χτυπήματα και να περιμένει ένα παιχνίδι με πολλές επαφές.

Ο Γάλλος φόργουορντ τόνισε την υποχρέωση των παικτών να παλέψουν για όλα τα 40 λεπτά της αναμέτρησης, προκειμένου να καταφέρουν να φύγουν με τη νίκη από το Βελιγράδι. Η ψυχική δύναμη και η αντοχή θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε ένα τόσο απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.

Η πρόκληση της εκτός έδρας ατμόσφαιρας

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δήλωσε έτοιμος και ανυπόμονος να αντιμετωπίσει την πρόκληση της εκτός έδρας ατμόσφαιρας. Χαρακτήρισε τον αγώνα ως ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και μια ξεχωριστή εμπειρία για τον ίδιο να αγωνιστεί σε αυτή την έδρα. Εξέφρασε την ευλογία του που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, δηλώνοντας ότι θα προσπαθήσουν να περάσουν καλά και να πάρουν τη νίκη.

Η δυναμική του κοινού της Παρτιζάν είναι γνωστή, και ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την πίεση που αυτή δημιουργεί. Ο Γιαμπουσέλε φάνηκε να ανυπομονεί για την εμπειρία, θεωρώντας την μέρος της πρόκλησης που προσφέρει η Euroleague.

Άνεση και ενότητα στον Παναθηναϊκό

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Γιαμπουσέλε απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πόσο άνετα νιώθει με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός. Δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που απολαμβάνει περισσότερο, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Αυτό το στοιχείο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την συνοχή και την απόδοση της ομάδας.

Τόνισε τη σημασία του να μοιράζονται οι παίκτες αυτές τις στιγμές και πάνω στο παρκέ, βοηθώντας ο ένας τον άλλον. Ο Γάλλος φόργουορντ επανέλαβε την ανάγκη να βγουν στο γήπεδο ενωμένοι και να επιστρέψουν στην έδρα τους με τη νίκη, υπογραμμίζοντας την ομαδικότητα ως βασικό συστατικό της επιτυχίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta