Ο Χριστοφιλέας μετά τον θρίαμβο στην Τούμπα: «Δεν έχουν όλες οι ομάδες Βάργκας, παραμένουμε ταπεινοί»

Η Καλαμάτα κατάφερε να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σεζόν, επικρατώντας με σκορ 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, βρήκε τη «Μαύρη Θύελλα» να επιβάλλει τον ρυθμό της και να φτάνει σε ένα απρόσμενο, αλλά πολύ σημαντικό διπλό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των νικητών, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, μίλησε για τον θρίαμβο της ομάδας του, εξήρε την απόδοση του Κένεθ Βάργκας και κάλεσε σε ταπεινοφροσύνη ενόψει της συνέχειας.

Η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής

Η Καλαμάτα πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση στην Τούμπα, δείχνοντας από το πρώτο λεπτό ότι είχε παραταχθεί για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα κοίταξε στα μάτια τον «Δικέφαλο του Βορρά», επιδεικνύοντας τρομερή απόδοση από όλους τους παίκτες της. Το τελικό σκορ 3-1 υπέρ της «Μαύρης Θύελλας» αποτελεί την έκπληξη της σεζόν μέχρι στιγμής.

Με αυτή την πολύ σπουδαία νίκη, η Καλαμάτα έφτασε τους επτά βαθμούς στην βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ανέβηκε στη 10η θέση, αποσπώμενη παράλληλα από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον θρίαμβο της έκτης αγωνιστικής.

Ο καθοριστικός ρόλος του Κένεθ Βάργκας

Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Βάργκας, ο διεθνής Κοσταρικανός εξτρέμ. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε ως εντυπωσιακή, καθώς κατάφερε να κάνει «σμπαράλια» την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Βάργκας σημείωσε δύο γκολ, κέρδισε πέναλτι και έδωσε την πάσα-κλειδί για το τρίτο τέρμα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-3.

Ο προπονητής Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον παίκτη του, τονίζοντας τη μοναδικότητά του. «Δεν έχουν όλες οι ομάδες Βάργκας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είδατε τι μπορεί να κάνει όταν είναι υγιής και πόσο μας έλειψε όλον αυτόν τον καιρό. Το είδε όλη η Ελλάδα και θα το δει και στη συνέχεια». Ο Χριστοφιλέας ευχήθηκε υγεία για τον παίκτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τους στόχους της Καλαμάτας.

Η «τρέλα» και η φιλοσοφία του προπονητή

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, εμφανώς χαρούμενος και συγκινημένος, μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας του και τη φιλοσοφία που τους οδήγησε στη νίκη. «Είπαμε εξαρχής ότι ερχόμαστε εδώ για τη νίκη, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι», ανέφερε. «Πολλοί μας λένε τρελούς, αλλά χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα».

Ο τεχνικός της Καλαμάτας υπογράμμισε τη σημασία της «τρέλας» και της αφοσίωσης στη δουλειά, αναφέροντας και τη δική του πορεία: «Πριν τέσσερα χρόνια ήμουν Α’ τοπικό, οπότε η τρέλα δεν σταματά». Επίσης, τόνισε την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να έχουμε αυτή την εικόνα απέναντι σε τέτοιου είδους ομάδες. Θέλουμε να έχουμε την κατοχή και να δημιουργούμε ευκαιρίες, ανεξαρτήτως αντιπάλου και σήμερα το πετύχαμε».

Ταπεινοφροσύνη και ο στόχος της παραμονής

Παρά τον μεγάλο θρίαμβο, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας κράτησε χαμηλά την μπάλα, τονίζοντας την ανάγκη για ταπεινοφροσύνη και συνεχή προσπάθεια. «Είναι πολύ μεγάλη νίκη και πρέπει να πω συγχαρητήρια στα παιδιά», δήλωσε. «Υπόσχομαι ότι θα μείνουμε ταπεινοί και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Ο βασικός στόχος της Καλαμάτας, όπως επανέλαβε ο προπονητής, παραμένει η παραμονή στην κατηγορία. «Υγεία να έχουμε και να μείνουμε αφοσιωμένοι στον στόχο μας, που είναι η παραμονή στην κατηγορία και από εκεί και πέρα να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται», είπε. Προειδοποίησε επίσης κατά του υπερβολικού ενθουσιασμού: «Δεν υπάρχει χώρος για μεγάλο ενθουσιασμό γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια και κάθε Κυριακή δίνουμε... εξετάσεις. Το πρωτάθλημα δεν είναι μόνο μία νίκη επί του ΠΑΟΚ».

Ευχαριστίες και εξαιρετική φιλοξενία

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της Καλαμάτας που ταξίδεψε στην Τούμπα για να στηρίξει την ομάδα. «Συγχαρητήρια στον υπέροχο κόσμο της Καλαμάτας που ήρθε στην Τούμπα», ανέφερε.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του και προς την αντίπαλη ομάδα. «Συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την εξαιρετική φιλοξενία», είπε, προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που παρά την πίκρα του μας χειροκρότησε στο τέλος».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta