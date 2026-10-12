Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έτοιμος για τη «διπλή» αγωνιστική της Euroleague

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, φόργουορντ του Παναθηναϊκού, δήλωσε ανυπόμονος για την επικείμενη «διπλή» αγωνιστική της Euroleague, εκφράζοντας την ανυπομονησία του μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα του ταξίδεψε τη Δευτέρα για το Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Η «διπλή» αγωνιστική της Euroleague

Η Euroleague μπαίνει σε ρυθμούς «διπλής» αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να έχει μπροστά του δύο απαιτητικά παιχνίδια μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτή η περίοδος, γνωστή και ως «διαβολοβδομάδα», δοκιμάζει τις αντοχές και την προετοιμασία των ομάδων, καθώς απαιτεί άμεση προσαρμογή και υψηλή απόδοση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για αυτή την πρόκληση, δείχνοντας έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επερχόμενων αναμετρήσεων. Η ανυπομονησία του για τα δύο παιχνίδια είναι εμφανής, καθώς η ομάδα επιδιώκει να πετύχει τους στόχους της στη διοργάνωση.

Η πρώτη αναμέτρηση στο Βελιγράδι

Το πρώτο σκέλος της «διπλής» αγωνιστικής βρίσκει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Η αποστολή της ομάδας αναχώρησε τη Δευτέρα με προορισμό το Βελιγράδι, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με την Παρτίζαν.

Ο αγώνας με την Παρτίζαν έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, στις 21:30 ώρα Ελλάδας. Πρόκειται για την 5η αγωνιστική της Euroleague, ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και κρίσιμο για την πορεία των «πρασίνων» στη διοργάνωση.

Η υποδοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ

Μετά την εκτός έδρας αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του για να υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί το δεύτερο μέρος της «διπλής» αγωνιστικής και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, στις 21:15. Με αυτόν τον αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα ρίξει την αυλαία της «διαβολοβδομάδας» στην Euroleague, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα.

Η δήλωση του Γάλλου φόργουορντ

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε επέλεξε τα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την ανυπομονησία του και την ετοιμότητά του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις. Η ανάρτησή του ήταν χαρακτηριστική και αποτύπωσε το κλίμα προσμονής που επικρατεί.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ ανέφερε: «Νέα εβδομάδα, νέοι στόχοι». Αυτή η φράση υποδηλώνει την αφοσίωσή του και την επικέντρωσή του στους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας για αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Η στατιστική παρουσία του Γιαμπουσέλε

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έχει δείξει μια σταθερή και σημαντική παρουσία στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια της Euroleague. Η συνεισφορά του στην ομάδα είναι αξιοσημείωτη, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά του στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος φόργουορντ καταγράφει κατά μέσο όρο 11.8 πόντους ανά αγώνα, προσθέτοντας 4.5 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ. Το σύστημα αξιολόγησης (PIR) του δείχνει 12.5 μονάδες, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στα σουτ, ο Γιαμπουσέλε σουτάρει με 61% στα δίποντα, ποσοστό που αναδεικνύει την ικανότητά του κοντά στο καλάθι. Επιπλέον, είναι αποτελεσματικός και από την περιφέρεια, με 46% στα τρίποντα, ενώ στις βολές έχει 70% ευστοχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta