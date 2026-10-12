Η Ρεάλ Μαδρίτης εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το βεβαρυμένο πρόγραμμα αγώνων

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της σχετικά με τον προγραμματισμό της αναμέτρησης με τη Βαλένθια. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί να διεξαχθεί λίγα 24ωρα μετά το παιχνίδι των «μερένχες» για το Champions League, κόντρα στην ΑΕΚ στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει σημαντική απογοήτευση τόσο στο προπονητικό επιτελείο όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας.

Το φορτωμένο πρόγραμμα της «βασίλισσας»

Η δυσαρέσκεια της Ρεάλ Μαδρίτης επικεντρώνεται στον προγραμματισμό του αγώνα της La Liga εναντίον της Βαλένθια. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει οριστεί για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00 τοπική ώρα.

Προηγουμένως, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η «βασίλισσα» θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θα διεξαχθεί στην κατάμεστη «Allwyn Arena» στην Ελλάδα, με την έναρξη να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Ταξίδι στην Ελλάδα και ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας

Η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να επιστρέψει στη Μαδρίτη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο την Παρασκευή ως ολόκληρη ημέρα για προετοιμασία.

Ο περιορισμένος αυτός χρόνος προετοιμασίας αφορά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τις «Νυχτερίδες» της Βαλένθια. Το γεγονός ότι μεσολαβεί μόνο μία πλήρης ημέρα για την αποκατάσταση και την τακτική προετοιμασία, έχει προκαλέσει έντονη έκπληξη και δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ερωτήματα για την απόφαση της La Liga

Το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης αμφισβητούν τον προγραμματισμό του αγώνα και αναρωτιούνται γιατί δεν ήταν εφικτή η μετάθεσή του για την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου. Η απορία αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι άλλες ισπανικές ομάδες που θα αγωνιστούν στο Champions League την Τετάρτη, έχουν προγραμματισμένο τον επόμενο αγώνα τους για την Κυριακή, με εξαίρεση τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Επιπλέον, η απογοήτευση συνδέεται με το ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι αγώνες Champions League ή Copa del Rey την επόμενη εβδομάδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να μην βλέπει κάποια προφανή σύγκρουση στο πρόγραμμα που θα μπορούσε να εμποδίσει τον αγώνα της την Κυριακή.

Η απογοήτευση ενόψει της διακοπής

Η δυσαρέσκεια της ομάδας ενισχύεται και από το γεγονός ότι ακολουθεί το διάλειμμα των εθνικών ομάδων μετά τους αγώνες εκείνου του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, λίγο πριν από την περίοδο των διεθνών υποχρεώσεων, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τους ποδοσφαιριστές.

Η «βασίλισσα» εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση να οριστεί ο αγώνας με τη Βαλένθια το Σάββατο, καθώς πιστεύει ότι η διεξαγωγή του την Κυριακή θα ήταν απολύτως εφικτή και θα προσέφερε περισσότερο χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας στους παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta