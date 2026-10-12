Η Καλαμάτα «άλωσε» την Τούμπα νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-1

Η Καλαμάτα πέτυχε μία μεγάλη έκπληξη στην 6η αγωνιστική της Super League, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1 στην Τούμπα. Η «μαύρη θύελλα» θριάμβευσε στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς στην 4η θέση της βαθμολογίας. Η ήττα αυτή στέρησε από τον «Δικέφαλο του Βορρά» την ευκαιρία να «πιάσει» την κορυφή του πρωταθλήματος.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα της Καλαμάτας

Ο ΠΑΟΚ πήρε την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο και η Καλαμάτα μπήκε με επιθετικές διαθέσεις στο ματς. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν από νωρίς να «κατεβάζουν» αρκετούς παίκτες στην περιοχή του Τσιφτσή, δημιουργώντας την πρώτη καλή στιγμή στο 8ο λεπτό, όταν ο Μορέιρα σούταρε από καλή θέση μέσα στην περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει λίγο άουτ.

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με ένα σουτ του Τάισον υπό καλές προϋποθέσεις στα όρια της περιοχής, το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο. Το «πάνω κάτω» στο ματς συνεχίστηκε για αρκετό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο, με τους Καλαματιανούς να είναι τελικά αυτοί που βρήκαν το γκολ στο 26ο λεπτό. Ο Βάργκας ανατράπηκε στην περιοχή από τον Εντιαγέ και εκτέλεσε ο ίδιος το πέναλτι, διαμορφώνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους στην Τούμπα.

Η ισοφάριση του ΠΑΟΚ και το νέο προβάδισμα της Καλαμάτας

Μετά το γκολ της Καλαμάτας, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στο γήπεδο και «πίεσε» για την ισοφάριση, την οποία και βρήκε πριν από το ημίχρονο. Ο Εντιαγέ «εξιλεώθηκε» στο 44ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος μία σειρά από λάθη στην άμυνα της «μαύρης θύελλας», για να διαμορφώσει το 1-1 του πρώτου μέρους.

Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και έκλεισε την Καλαμάτα στα καρέ της, έχοντας και δύο καλές στιγμές με τους Γιάκιτς και Πέλκα. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» αμέσως στις αντεπιθέσεις. Ο Βάργκας έκανε μία φοβερή ενέργεια στην πρώτη από αυτές και με άπιαστο σουτ μέσα από την περιοχή, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, κάνοντας το 2-1 στο 56ο λεπτό.

Η αποβολή του Τσιφτσή και η κατάρρευση του ΠΑΟΚ

Πριν προλάβει μάλιστα η ομάδα του Λίσι να καταλάβει τι είχε συμβεί, ο Βάργκας έφυγε σε νέα αντεπίθεση. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, πρόλαβε την έξοδο του Βάργκας, κερδίζοντας την κόκκινη κάρτα, καθώς τον κλώτσησε εκτός περιοχής στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με 10 παίκτες, οι Θεσσαλονικείς «κατέρρευσαν» στον αγωνιστικό χώρο. Η Καλαμάτα «έκανε πάρτι» στα επόμενα λεπτά, έχοντας μάλιστα και ένα δοκάρι τρία λεπτά αργότερα, στο 65ο λεπτό, με τον Χαμζά.

Το τρίτο γκολ και οι αποδοκιμασίες

Η Καλαμάτα βρήκε τελικά και ένα τρίτο γκολ «σαν σε προπόνηση», με τον Κουρμινόφσκι να διαμορφώνει το τελικό 3-1 στο 66ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε έτσι τη δεύτερη ήττα του στη σεζόν, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των φιλάθλων του.

Η βαθμολογική θέση των ομάδων

Μετά την ήττα αυτή, ο ΠΑΟΚ έμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας της Super League με 12 βαθμούς. Η «μαύρη θύελλα» της Καλαμάτας έφθασε τους 7 βαθμούς σε 6 αγώνες, ανεβαίνοντας στη 10η θέση του πρωταθλήματος.

Η τρέχουσα βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Ηρακλής 9

8. Παναιτωλικός 9

9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρ. 5

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος Elabet -1

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader