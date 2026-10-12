Μαρία Στρατουδάκη: Τρία χρυσά μετάλλια στο ευρωπαϊκό άρσης βαρών εφήβων-νεανίδων

Η 18χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων και U23, το οποίο διεξήχθη στο Δυρράχιο. Η Ελληνίδα αθλήτρια κυριάρχησε στην κατηγορία των 53 κιλών, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της αξία με εντυπωσιακές επιδόσεις. Τα μετάλλια ήρθαν στις κινήσεις του αρασέ, του επολέ ζετέ, καθώς και στο σύνολο.

Ο θρίαμβος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η Μαρία Στρατουδάκη πρόσθεσε τρία ακόμη χρυσά μετάλλια στη συλλογή της από διεθνή ηλικιακά πρωταθλήματα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία. Η 18χρονη αθλήτρια έδειξε την ανωτερότητά της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στο Δυρράχιο, αγωνιζόμενη στην κατηγορία των 53 κιλών.

Η κυριαρχία της ήταν εμφανής σε όλες τις κινήσεις, με αποκορύφωμα την επίδοσή της στο σύνολο, η οποία της χάρισε όχι μόνο το χρυσό μετάλλιο αλλά και ένα σημαντικό πανελλήνιο ρεκόρ.

Εντυπωσιακή επικράτηση στο αρασέ

Στην κίνηση του αρασέ, η Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε την πρώτη θέση με επίδοση 85 κιλών. Η προσπάθειά της ξεκίνησε με επιτυχία στα 80 κιλά. Στη δεύτερη προσπάθεια, η αθλήτρια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τα 83 κιλά.

Ωστόσο, στην τρίτη και καθοριστική προσπάθεια, η Στρατουδάκη επέδειξε την κλάση και την αποφασιστικότητά της, σηκώνοντας τα 85 κιλά. Με αυτή την επίδοση, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο, έχοντας διαφορά έξι κιλών από τη δεύτερη αθλήτρια, τη Ρουμάνα Σίπος, η οποία σήκωσε 79 κιλά.

Δεύτερο χρυσό στο επολέ ζετέ και ισοφάριση ρεκόρ

Η συνέχεια για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν εξίσου εντυπωσιακή στην κίνηση του επολέ ζετέ. Η Μαρία Στρατουδάκη κατάφερε να σηκώσει 105 κιλά, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία εμφάνιση και κατακτώντας το δεύτερο χρυσό μετάλλιό της στη διοργάνωση. Η προσπάθειά της ξεκίνησε με 100 κιλά στην πρώτη προσπάθεια.

Ακολούθως, έχασε την προσπάθεια στα 103 κιλά, αλλά στην τρίτη της προσπάθεια κατάφερε να σηκώσει τα 105 κιλά. Αυτή η επίδοση αποτελεί ισοφάριση του δικού της πανελλήνιου ρεκόρ, γεγονός που επισφράγισε την απόλυτη επικράτησή της και στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Πανελλήνιο ρεκόρ στο σύνολο

Η Μαρία Στρατουδάκη σφράγισε την απόλυτη κυριαρχία της με την πρώτη θέση και στο σύνολο, όπου η επίδοσή της έφτασε τα 190 κιλά. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέρριψε τα πανελλήνια ρεκόρ σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων, στην κατηγορία των 53 κιλών.

Η υπεροχή της ήταν ξεκάθαρη, καθώς η δεύτερη θέση στο σύνολο κατελήφθη από τη Ρουμάνα Σίπος με 179 κιλά, ενώ η Ισπανίδα Μάλεν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση με 176 κιλά. Η διαφορά της Στρατουδάκη από τις αντιπάλους της υπογραμμίζει την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση.

Ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον

Με τις εντυπωσιακές της επιδόσεις και την κατάκτηση τριών χρυσών μεταλλίων, η Μαρία Στρατουδάκη έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον της ίδιας στην άρση βαρών. Η αθλήτρια συνεχίζει τη συγκομιδή της σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της αξία με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Η επιτυχία της 18χρονης αθλήτριας, η οποία κατέρριψε πανελλήνια ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων, αποτελεί επίσης ένα θετικό σημάδι για το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών γενικότερα, όπως αναδεικνύεται από τις διακρίσεις της σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta