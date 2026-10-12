Αντιδράσεις οπαδών για τον Ντούσαν Τάντιτς στην αναμέτρηση Άγιαξ – Ναϊμέγκεν

Το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, διεξήχθη στην «Johan Cruijff ArenA» η αναμέτρηση μεταξύ Άγιαξ και Ναϊμέγκεν για την 8η αγωνιστική της Eredivisie, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντούσαν Τάντιτς, όχι μόνο για την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κυρίως για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του. Οι οπαδοί της Ναϊμέγκεν εξέφρασαν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με σχόλια του παίκτη για το «χαμηλό επίπεδο» της ομάδας τους.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Μία ημέρα πριν από τον αγώνα, ο 37χρονος διεθνής Ντούσαν Τάντιτς παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στο «NU.nl». Σε αυτή τη συνέντευξη, ο παίκτης μίλησε για την αγάπη του προς τον Άγιαξ, την πρώην ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στην τωρινή του ομάδα, τη Ναϊμέγκεν.

Συγκεκριμένα, ο Τάντιτς σημείωσε πως «Είναι πιο δύσκολο να έχεις λιγότερο ικανούς παίκτες γύρω σου. Συχνά προσπαθώ να κάνω build-up και δεν παίρνω την μπάλα. Ή δεν την παίρνω πίσω μετά από μερικές επαφές. Τότε ο εγκέφαλός μου προφανώς λειτουργεί πολύ γρήγορα». Αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν την αφορμή για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν από τους οπαδούς της Ναϊμέγκεν.

Η υποδοχή στην «Johan Cruijff ArenA»

Κατά την ημέρα της αναμέτρησης, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έλαβε τιμητική αναγνώριση από τους οπαδούς του Άγιαξ. Συγκεκριμένα, οι φίλοι της πρώην ομάδας του Τάντιτς ανάρτησαν ένα γιγάντιο πανό στην «Johan Cruijff ArenA».

Το πανό έφερε τη φράση «Μια φορά αρχηγός μας, πάντα ένας από εμάς», εκφράζοντας την εκτίμηση και την αφοσίωση των οπαδών του Άγιαξ προς τον πρώην αρχηγό τους, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν πλέον με τα χρώματα της Ναϊμέγκεν.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων οπαδών

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στο τμήμα των φιλοξενούμενων οπαδών της Ναϊμέγκεν, υπήρξε μία διαφορετική αντίδραση. Ένα λιγότερο διακριτικό πανό κρεμάστηκε, το οποίο έγραφε τη φράση «Τάντιτς άντε χάσου», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των οπαδών της τωρινής του ομάδας.

Η αντίδραση αυτή θεωρήθηκε ως μία εχθρική απάντηση από μερίδα των οπαδών της Ναϊμέγκεν, ως προς τη δημόσια έκφραση αγάπης του Τάντιτς για τον Άγιαξ, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Παράλληλα με το πανό, εμφανίστηκε και μία καρικατούρα του Ντούσαν Τάντιτς, φιλοτεχνημένη από οπαδούς.

Το σκίτσο και οι αναφορές

Η συγκεκριμένη καρικατούρα, η οποία προβλήθηκε από τους υποστηρικτές της Ναϊμέγκεν στην «Johan Cruijff ArenA», απεικόνιζε τον Ντούσαν Τάντιτς φορώντας φανέλα του Άγιαξ, με ένα χαρακτηριστικά μεγεθυμένο και γαμψό ρύγχος. Το χειρόγραφο κείμενο που συνόδευε το σκίτσο έγραφε «Tadić, rot op!», το οποίο μεταφράζεται περίπου ως «Τάντιτς, άντε χάσου!».

Αυτή η απεικόνιση αποτελεί αναφορά στο παρατσούκλι των οπαδών του Άγιαξ, οι οποίοι αποκαλούνται «neuzen» (μύτες) από τους αντιπάλους τους. Το παρατσούκλι αυτό συνδέεται με ένα αντισημιτικό σκίτσο των Εβραίων, καθώς ο Άγιαξ έχει κατά καιρούς στερεοτυπηθεί ως εβραϊκός σύλλογος. Η σύνδεση αυτή οφείλεται εν μέρει στο ότι το πρώην στάδιο του Άγιαξ, το «De Meer», βρισκόταν στην περιοχή Άμστερνταμ-Οοστ, μία περιοχή με σημαντικό εβραϊκό πληθυσμό πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επιπλέον, κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, πολλοί οπαδοί του Άγιαξ υιοθέτησαν τις εκφράσεις «Joden» (Εβραίοι) και «Superjoden» (Σούπερ Εβραίοι) ως μία ταυτότητα αμφισβήτησης και υπερηφάνειας. Τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στην εμφάνιση αυτής της καρικατούρας στο τμήμα των φιλοξενούμενων οπαδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta