Βιλντόζα: «Να υποδεχθούμε θερμά τον θρύλο Ομπράντοβιτς»

Ο Λούκα Βιλντόζα, παλιός γνώριμος των «πρασίνων», παραχώρησε δηλώσεις στην «Meridien» ενόψει της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αργεντινός γκαρντ αναφέρθηκε εκτενώς στο επερχόμενο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, στις 21:30, στην «Belgrade Arena».

Στις δηλώσεις του, ο Βιλντόζα στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ παράλληλα μίλησε για την προσωπική του απόδοση, την αμυντική του συνεισφορά και τη σχέση του με τον προπονητή Ζοάν Πενιαρόγια.

Η αναμέτρηση Παρτίζαν-Παναθηναϊκού

Ο Λούκα Βιλντόζα αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του, της Παρτίζαν, απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι αποτελεί μέρος της 5ης αγωνιστικής της Euroleague και θα φιλοξενηθεί στην «Belgrade Arena».

Ο Αργεντινός αθλητής εξέφρασε την ελπίδα του για νίκη της Παρτίζαν, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη δυσκολία του εγχειρήματος. «Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη, παρότι ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει ακόμα κανένα παιχνίδι. Δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση στο παρκέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βιλντόζα.

Οι δηλώσεις για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ένα από τα κεντρικά σημεία των δηλώσεων του Βιλντόζα ήταν η ειδική αναφορά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο παίκτης της Παρτίζαν χαρακτήρισε τον Ομπράντοβιτς ως «θρύλο» και «τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη».

Ο Βιλντόζα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι φίλαθλοι της Παρτίζαν γνωρίζουν πώς να υποδεχθούν τον Ομπράντοβιτς. «Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι ξέρουν πώς να υποδεχθούν τον Ομπράντοβιτς. Είναι ένας θρύλος. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Πρέπει να τον υποδεχθούμε θερμά στην Arena, αλλά ταυτόχρονα είμαστε εκεί για να παίξουμε μπάσκετ», ανέφερε ο Αργεντινός γκαρντ, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό προς τον προπονητή.

Η προσωπική του απόδοση και η φυσική κατάσταση

Σχετικά με το δικό του καλό ξεκίνημα στη σεζόν, ο Λούκα Βιλντόζα δήλωσε ότι νιώθει πολύ καλά. «Απλώς νιώθω πολύ καλά. Όταν είμαι καλά σωματικά, μπορώ να αποδώσω και στο παρκέ», εξήγησε, συνδέοντας την καλή του φυσική κατάσταση με την απόδοσή του.

Επίσης, ο Βιλντόζα σχολίασε τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί ο προπονητής του, Ζοάν Πενιαρόγια. Θεωρεί ότι ο προπονητής τον χρησιμοποιεί έτσι ώστε να μην μένει υπερβολικά πολύ στην πεντάδα, αλλά όταν βρίσκεται στο παρκέ μπορεί να κάνει αυτά που ξέρει. «Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Με γνωρίζει πάρα πολύ καλά, έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και σημαίνει πολλά για μένα το να έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να εμπιστευτώ. Όπως κι εκείνος μπορεί να με εμπιστευτεί ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω ότι βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Η αμυντική του συνεισφορά και το ρίσκο

Ο Αργεντινός παίκτης αναφέρθηκε και στην αμυντική του συνεισφορά, ειδικότερα στα κλεψίματα. Παρόλο που η σεζόν μόλις ξεκίνησε, φαίνεται ότι είχε πολλά κλεψίματα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι συχνά μένει εκτεθειμένος ακριβώς επειδή ρισκάρει για να κλέψει την μπάλα.

«Κάποιες φορές πρέπει να αξιολογώ καλύτερα πότε μπορώ να το κάνω και πότε όχι», τόνισε ο Βιλντόζα. Παρά τον κίνδυνο, σημείωσε ότι η ομάδα κέρδισε τα παιχνίδια στα οποία είχε αυτά τα κλεψίματα, κάτι που θεωρεί θετικό. Επανέλαβε ότι νιώθει καλά σωματικά, γεγονός που είναι ιδανικό και για την ψυχολογία του.

Ο ρόλος του προπονητή Ζοάν Πενιαρόγια

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε και για τον προπονητή του, Ζοάν Πενιαρόγια, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που δείχνει σε όλους τους παίκτες. «Εμπιστεύεται τους πάντες χωρίς δεύτερη σκέψη κι αυτό είναι καλό, ειδικά για τη χημεία της ομάδας», δήλωσε ο Βιλντόζα.

Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον παίκτη, επιτρέπει τη μοιρασιά του χρόνου συμμετοχής, δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες που αγωνίζονται πολύ στην Ευρωλίγκα να πάρουν μερικές ανάσες. «Είναι σημαντικό να είναι όλοι ενεργοί και δεμένοι με την ομάδα», κατέληξε ο Βιλντόζα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνοχής και της συμμετοχής όλων των μελών του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta