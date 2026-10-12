Ολυμπιακός: Ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της ομάδας με τη Σπάρτα Πράγας. Ο αγώνας, που εντάσσεται στην 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ενώ η είσοδος στο γήπεδο θα είναι δυνατή μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια για τον σημαντικό αυτό αγώνα θα διατεθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, συγκεκριμένα από την επίσημη ιστοσελίδα www.olympiacos.org. Η διαδικασία πώλησης ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 17:00, και θα συνεχιστεί μέχρι την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη της αναμέτρησης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι οι φίλαθλοι θα εξυπηρετούνται αυστηρά μόνο εφόσον έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από τα επίσημα κανάλια πώλησης, δηλαδή τις ιστοσελίδες www.olympiacos.org και www.more.com. Εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα δεν θα είναι αποδεκτά για την είσοδο στο γήπεδο.

Υποχρεωτική χρήση του Gov.gr Wallet για την είσοδο

Για την είσοδο στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», απαιτείται η αποκλειστική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Μετά την αγορά των κωδικών των εισιτηρίων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ένα email που θα περιέχει έναν κωδικό QR/κωδικό για κάθε εισιτήριο, ο οποίος θα πρέπει να εισαχθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Βάσει του νέου νόμου, θα διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στις εισόδους των θυρών του γηπέδου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα, έχοντας μαζί τους το έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους. Είναι απαραίτητο τα στοιχεία του εισιτηρίου και του εγγράφου ταυτοπροσωπίας να είναι τα ίδια.

Ειδικές οδηγίες για ανήλικους και φιλάθλους από το εξωτερικό

Για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, η διαδικασία προβλέπει ο κηδεμόνας να εισέλθει στο δικό του Gov.gr Wallet. Εκεί, θα προσθέσει πρώτα τον δικό του κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια τον παιδικό. Για περαιτέρω περιπτώσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/.

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς φιλάθλους που δεν διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και έχουν ξένο διαβατήριο, μπορούν να αγοράσουν κανονικά τον κωδικό/εισιτήριο από την πλατφόρμα. Κατά τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Non Greek Resident». Στο επόμενο βήμα ταυτοποίησης, θα σκανάρουν τον κωδικό/εισιτήριο και στη συνέχεια θα σκανάρουν το διαβατήριό τους με NFC. Η επιλογή «event tickets» στην αρχική σελίδα της εφαρμογής Gov.gr Wallet είναι αποκλειστικά για αλλοδαπούς.

Σε περίπτωση που οι αλλοδαποί δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτούν τα εκδοτήρια του Σταδίου Καραϊσκάκη, στη Θύρα 25. Αυτό μπορεί να γίνει την ημέρα του αγώνα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 17:30 έως 20:30.

Πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιεσδήποτε τεχνικές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ή για άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην ιστοσελίδα υποστήριξης https://support.gov.gr/guide/.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με τη λειτουργία και την προσθήκη του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://tickets.gov.gr/. Υπενθυμίζεται η ανάγκη για έγκαιρη προσέλευση και ταύτιση των στοιχείων του εισιτηρίου με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας, λόγω των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στις εισόδους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta