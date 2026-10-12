Το κορεό με Άντζα και Κυργιάκο και η τελευταία συνέντευξη του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Ένα κορεό που απεικόνιζε τον Παρασκευά Άντζα και τον Γιάννη Κυργιάκο, το οποίο αναρτήθηκε από μερίδα οπαδών του Ολυμπιακού, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και συζητήσεις. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, που θεωρείται από πολλούς φίλους του Ολυμπιακού ως ένα από τα κορυφαία σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αναβίωσε πρόσφατα. Ο ίδιος ο Παρασκευάς Άντζας είχε αναφερθεί στην επίμαχη φάση σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, που είχε παραχωρήσει στο Gazzetta πριν τον θάνατό του στις 25 Μαΐου του 2026.

Το κορεό της Θύρας 7 στο Καραϊσκάκη

Στο πρόσφατο ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, το οποίο διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη, η Θύρα 7 παρουσίασε ένα κορεό που τράβηξε την προσοχή και προκάλεσε αντιδράσεις και συζητήσεις. Το γήπεδο είχε βαφτεί εξ ολοκλήρου στα χρώματα του Ολυμπιακού, το κόκκινο και το λευκό, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα για τον αγώνα. Σε αυτό το ντέρμπι, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 1-0, χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ωστόσο, το κεντρικό σημείο του κορεό ήταν μια συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία βρέθηκε σε πρώτο πλάνο. Πρόκειται για την απεικόνιση του γνωστού συμβάντος που είχε λάβει χώρα ανάμεσα στον Παρασκευά Άντζα και τον Γιάννη Κυργιάκο, κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου ντέρμπι των δύο ομάδων. Η επιλογή αυτής της φωτογραφίας, την οποία πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού θεωρούν ως κορυφαίο στιγμιότυπο σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αναβίωσε τη μνήμη της συγκεκριμένης στιγμής.

Η ιστορική φάση του 2003 στη Ριζούπολη

Η φωτογραφία που αποτέλεσε το επίκεντρο του κορεό αναφέρεται σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού που διεξήχθη στις 11 Μαΐου του 2003. Ο αγώνας εκείνος είχε λάβει χώρα στο γήπεδο της Ριζούπολης, και η συγκεκριμένη στιγμή έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων, αποτελώντας ένα από τα πιο συζητημένα περιστατικά στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων.

Το στιγμιότυπο δείχνει τον Παρασκευά Άντζα να βρίσκεται πάνω από τον αντίπαλό του, Γιάννη Κυργιάκο, μετά από μια στιγμή έντασης που δημιουργήθηκε μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Η φάση αυτή είχε προκύψει έπειτα από ένα κόρνερ, και η ένταση ήταν ιδιαίτερα υψηλή εκείνη τη στιγμή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εικόνας που έμελλε να μείνει ιστορική.

Η τελευταία συνέντευξη του Παρασκευά Άντζα

Ο Παρασκευάς Άντζας, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε τιμήσει το Gazzetta παραχωρώντας την τελευταία του μεγάλη συνέντευξη. Αυτή η συνέντευξη δόθηκε λίγο πριν τον θάνατό του, ο οποίος συνέβη στις 25 Μαΐου του 2026, και αποτέλεσε μια σημαντική καταγραφή των σκέψεών του και των εμπειριών του από την πλούσια καριέρα του στον χώρο του αθλητισμού.

Μέσα από αυτή τη συνέντευξη, ο Άντζας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί σε διάφορα θέματα που αφορούσαν την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε συγκεκριμένες στιγμές που σημάδεψαν την παρουσία του στους αγωνιστικούς χώρους. Μεταξύ αυτών των θεμάτων, ήταν και η πολυσυζητημένη φάση με τον Κυργιάκο, μια φωτογραφία της οποίας είχε κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης και είχε μείνει στην ιστορία των ντέρμπι.

Η περιγραφή της φάσης από τον ίδιο τον Άντζα

Ερωτηθείς σχετικά με τη φάση με τον Γιάννη Κυργιάκο, η οποία για πολλούς φίλους του Ολυμπιακού θεωρείται ως ένα κορυφαίο στιγμιότυπο σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Παρασκευάς Άντζας είχε δώσει τη δική του εκδοχή. Περιέγραψε λεπτομερώς το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα στη Ριζούπολη, προσφέροντας μια προσωπική ματιά στο γεγονός και εξηγώντας τις συνθήκες που οδήγησαν στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Συγκεκριμένα, ο Άντζας είχε δηλώσει: «Ήταν σε μια φάση, σ' ένα κόρνερ και έπρεπε να με μαρκάρει ο Κυριάκος, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες και στην Εθνική. Πάνω στη φάση, λοιπόν, πριν γίνει το κόρνερ, υπήρξαν κάποια κοντραρίσματα και πάνω στην αναμπουμπούλα βρέθηκα από πάνω του. Ήταν και λίγο εριστικός πιο πριν με τον Ζιοβάνι».

Αυτή η δήλωση φωτίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατούσε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και την προσωπική σχέση των δύο ποδοσφαιριστών ως συμπαικτών στην Εθνική ομάδα, προσφέροντας ένα πλήρες πλαίσιο για την κατανόηση της ιστορικής αυτής στιγμής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta