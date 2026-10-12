Η επιτροπή της Premier League πρότεινε τον υποβιβασμό της Μάντσεστερ Σίτι

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η επιτροπή των ομάδων της Premier League πρότεινε τον άμεσο υποβιβασμό της Μάντσεστερ Σίτι από την κορυφαία κατηγορία. Η συγκεκριμένη ιδέα συζητήθηκε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την τιμωρία που ενδέχεται να επιβληθεί στον αγγλικό σύλλογο. Παρόλα αυτά, η λύση του άμεσου υποβιβασμού θεωρείται σχεδόν αδύνατη να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η πρόταση για άμεσο υποβιβασμό

Οι διευθυντές των ομάδων που απαρτίζουν την Premier League συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, προκειμένου να συζητήσουν εκτενώς το ζήτημα της τιμωρίας της Μάντσεστερ Σίτι. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, τέθηκε στο τραπέζι η πρόταση για τον άμεσο υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αυτή η πληροφορία προέρχεται από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Independent», το οποίο αποκάλυψε τις παρασκηνιακές διεργασίες. Η πρόταση αυτή, αν και συζητήθηκε, αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό ως προς την υλοποίησή της, καθώς οι πιθανότητες να εφαρμοστεί κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές.

Οι συζητήσεις μεταξύ των στελεχών

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Independent», τα στελέχη των συλλόγων της Premier League έχουν ανταλλάξει μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο οι 15 σύλλογοι, που αποτελούν την επιτροπή, να πιέσουν για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της ιδέας του άμεσου υποβιβασμού. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων υποδηλώνει το κλίμα ανησυχίας και τις έντονες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εντός της διοργανώτριας αρχής.

Ωστόσο, ένας εκ των στελεχών εξέφρασε την άποψη ότι, σε περίπτωση που η ιδέα αυτή τελικά υπερψηφιστεί και περάσει, θα προκαλέσει «ζημιά στην ακεραιότητα και τη φήμη της διοργάνωσης». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τις σοβαρές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος υποβιβασμός όχι μόνο για τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και για το κύρος ολόκληρου του πρωταθλήματος.

Γιατί θεωρείται σχεδόν αδύνατη η εφαρμογή

Παρά την πρόταση και τις συζητήσεις, το ρεπορτάζ θεωρεί ότι οι πιθανότητες ενός άμεσου υποβιβασμού της Μάντσεστερ Σίτι είναι «ουσιαστικά μηδενικές». Ο βασικός λόγος που καθιστά αυτό το σενάριο εξαιρετικά απίθανο είναι η αναμενόμενη αντίδραση των «Πολιτών».

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα ασκούσε άμεσα έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μια τέτοια νομική ενέργεια θα οδηγούσε, κατά πάσα πιθανότητα, στην άμεση επιστροφή της ομάδας στο πρωτάθλημα, καθιστώντας τον υποβιβασμό μια προσωρινή και μη εφαρμόσιμη λύση. Ως εκ τούτου, η ιδέα αυτή, αν και τέθηκε, δεν αναμένεται να προχωρήσει.

Οι κατηγορίες και η έφεση της Μάντσεστερ Σίτι

Υπενθυμίζεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που της είχαν απαγγελθεί. Αυτή η απόφαση οδήγησε την ομάδα να ασκήσει άμεσα έφεση, επιμένοντας στην αθωότητά της και αμφισβητώντας τα ευρήματα της έρευνας.

Παρά την έφεση και την επιμονή της ομάδας στην αθωότητά της, όλα δείχνουν πως τελικά θα τιμωρηθεί. Το ακριβές μέγεθος και η φύση της τιμωρίας παραμένουν ακόμα άγνωστα, καθώς οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και οι αποφάσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, μιας διοργάνωσης στην οποία οι «Πολίτες» συμμετέχουν κανονικά.

Επιπλέον, την ερχόμενη εβδομάδα, η Μάντσεστερ Σίτι θα φιλοξενήσει στο γήπεδό της, το «Etihad», την πρωταθλήτρια Ελλάδας, ΑΕΚ. Αυτές οι αναμετρήσεις αποτελούν μέρος του βεβαρημένου αγωνιστικού προγράμματος της ομάδας, παρά τις εξωαγωνιστικές εξελίξεις που αφορούν το μέλλον της στην Premier League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta