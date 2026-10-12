Η ήττα του Αλκαράθ από τον Μπεργκς και ο αποκλεισμός από το Shanghai Masters

Ο Κάρλος Αλκαράθ, ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου τένις, γνώρισε μια απρόσμενη ήττα από τον Ζίζου Μπεργκς, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από το τουρνουά Masters της Σαγκάης. Ο Βέλγος τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ, σημειώνοντας την πιο σημαντική νίκη της καριέρας του και διακόπτοντας το εντυπωσιακό σερί επτά νικών του Ισπανού πρωταθλητή.

Η έκπληξη στη Σαγκάη

Ο Ζίζου Μπεργκς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 41 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Κάρλος Αλκαράθ, επικρατώντας με 7-5 και 7-6(4) στον αγώνα τους στο Shanghai Masters. Αυτή η νίκη αποτελεί ορόσημο για τον Βέλγο αθλητή, καθώς θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία της επαγγελματικής του πορείας μέχρι σήμερα. Ο αποκλεισμός του Αλκαράθ ήρθε ως έκπληξη για πολλούς, δεδομένης της φόρμας του Ισπανού.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στην αρχή του πρώτου σετ, οι δύο τενίστες διατήρησαν το σερβίς τους, με το σκορ να φτάνει στο 2-2. Στη συνέχεια, ο Μπεργκς κατάφερε να κάνει break στο πέμπτο game, παίρνοντας ένα προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του. Ωστόσο, ο Αλκαράθ απάντησε άμεσα, πραγματοποιώντας εκ νέου break στο σερβίς του Βέλγου, ισοφαρίζοντας την κατάσταση.

Με το σκορ να διαμορφώνεται στο 4-5 υπέρ του Αλκαράθ, ο Μπεργκς εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και κέρδισε τρία συνεχόμενα games. Αυτή η σειρά περιλάμβανε ένα σημαντικό break όταν το σκορ ήταν 6-5, οδηγώντας τον Βέλγο στην κατάκτηση του πρώτου σετ με τελικό σκορ 7-5.

Η μάχη του δεύτερου σετ και το tie-break

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε μια ανάλογη μάχη, με τους δύο τενίστες να κρατούν άθικτο το σερβίς τους μέχρι το 5-5. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, ο Μπεργκς κατόρθωσε να κερδίσει ένα ακόμη game με break, φέρνοντας τον εαυτό του σε θέση να σερβίρει για τη νίκη και την πρόκριση. Παρόλα αυτά, ο Αλκαράθ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Ισπανός απάντησε με break στο κρίσιμο game, στέλνοντας το σετ στο tie-break.

Στο tie-break, ο Ζίζου Μπεργκς επέδειξε εξαιρετική απόδοση. Ο Βέλγος τενίστας ήταν φοβερός και κατάφερε να επικρατήσει με 7-4, εξασφαλίζοντας το σετ με 7-6(4) και τελικά τον αγώνα με 2-0 σετ. Η νίκη αυτή σφράγισε τον αποκλεισμό του Αλκαράθ από τη διοργάνωση.

Το τέλος ενός σερί και η μεγαλύτερη νίκη

Η ήττα του Κάρλος Αλκαράθ από τον Ζίζου Μπεργκς έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί επτά συνεχόμενων νικών που είχε σημειώσει ο Ισπανός τενίστας. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Αλκαράθ στο τουρνουά της Σαγκάης.

Από την άλλη πλευρά, για τον Ζίζου Μπεργκς, η επικράτηση επί ενός τόσο υψηλόβαθμου αντιπάλου σηματοδοτεί την κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Η νίκη αυτή όχι μόνο του εξασφάλισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο, αλλά και τον καθιερώνει ως έναν παίκτη ικανό για μεγάλες εκπλήξεις στο παγκόσμιο τένις.

Οι επιπτώσεις για τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο αποκλεισμός του Κάρλος Αλκαράθ από το Shanghai Masters έχει άμεσες επιπτώσεις στο ταμπλό της διοργάνωσης και, ειδικότερα, ευνοεί τον Στέφανο Τσιτσιπά. Σύμφωνα με το αρχικό σενάριο, αν ο Έλληνας πρωταθλητής προκρινόταν απέναντι στον Μεντβέντεφ, θα μπορούσε να συναντήσει τον Ισπανό στα προημιτελικά του τουρνουά.

Πλέον, ο Ζίζου Μπεργκς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Τόμι Πολ-Βαλεντίν Βασερό, ο αγώνας του οποίου διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα είναι ο πιθανός αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στους «8» της διοργάνωσης, εφόσον ο Έλληνας τενίστας καταφέρει να επικρατήσει στον αγώνα του κόντρα στον Ρώσο τενίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta