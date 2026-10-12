Δέκα συλλήψεις και τραυματισμένος αστυνομικός μετά τον αγώνα Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, οδηγώντας σε δέκα συλλήψεις και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Το «τρίτο ημίχρονο» του σπουδαίου ραντεβού στο «Άνφιλντ» χαρακτηρίστηκε από αιματηρά γεγονότα, με τις Αρχές να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση της τάξης. Ο τραυματισμένος ένστολος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ προχώρησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ένας αστυνομικός δέχθηκε σοβαρό χτύπημα στο πρόσωπο. Ο ένστολος τραυματίστηκε κατά τις επιχειρήσεις της Αστυνομίας και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο ο τραυματισμός του χαρακτηρίζεται ως σοβαρός.

Ο δράστης που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό του αστυνομικού συνελήφθη άμεσα από τις δυνάμεις της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ, οι οποίες βρίσκονταν στην περιοχή και επενέβησαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η σύλληψη αυτή ήταν μία από τις συνολικά δέκα που πραγματοποιήθηκαν μετά το φινάλε του αγώνα.

Δέκα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε δέκα συλλήψεις μετά το τέλος του αγώνα Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι, αντιμετωπίζοντας διάφορα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς και βίας. Πέρα από τον δράστη του τραυματισμού του αστυνομικού, έγιναν και άλλες συλλήψεις για διαφορετικές αιτίες που σχετίζονται με τα επεισόδια και την τεταμένη ατμόσφαιρα.

Ειδικότερα, πέντε άτομα συνελήφθησαν για συνθήματα που αναφέρονταν σε τραγικά γεγονότα, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση και την έλλειψη σεβασμού που επικράτησε. Επιπλέον, ένας οπαδός συνελήφθη ως ύποπτος για μέθη, ενώ ένας άλλος κατηγορείται για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους σε συμπλοκή, συμπληρώνοντας τον αριθμό των δέκα συλλήψεων.

Η τεταμένη ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ»

Η ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ» ήταν αναμενόμενα τεταμένη από την αρχή του αγώνα, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Η ένταση αυτή οφειλόταν εν μέρει στο σκάνδαλο με τις οικονομικές παραβιάσεις που αφορούν τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι οπαδοί της Λίβερπουλ φρόντισαν να επαναφέρουν το θέμα στο προσκήνιο, αναρτώντας σχετικά πανό εντός του γηπέδου.

Αυτή η ενέργεια των οπαδών της Λίβερπουλ συνέβαλε στην περαιτέρω όξυνση των πνευμάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι εντάσεις ήταν ορατές καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η παρουσία των πανό και τα συνθήματα που ακούστηκαν, όπως αυτά που οδήγησαν σε συλλήψεις, μαρτυρούν το κλίμα που επικρατούσε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.

Η επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Λίβερπουλ με σκορ 3-0 στο «Άνφιλντ». Η ομάδα του Μάντσεστερ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό δεύτερο μέρος, εξασφαλίζοντας τη νίκη σε αυτό το σπουδαίο ραντεβού της Premier League. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Η νίκη αυτή θεωρήθηκε ως η «απάντηση» της Μάντσεστερ Σίτι εντός του αγωνιστικού χώρου, απέναντι στα «μύρια όσα» που είχε ακούσει λόγω των οικονομικών παραβιάσεων. Η επικράτηση με τρία γκολ διαφορά έδωσε στην ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για την κορυφή, παρά το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta