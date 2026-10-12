«Μην ψεύδεστε και μην με δυσφημείτε», ξέσπασε ο Ματίας Αλμέιδα σε δημοσιογράφους

Ο Ματίας Αλμέιδα, πρώην τεχνικός της ΑΕΚ και νυν προπονητής της Μοντερέι, βρέθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το ξέσπασμα του Αργεντινού προπονητή σημειώθηκε μετά την ισοπαλία της ομάδας του κόντρα στην Αμέρικα, με τον ίδιο να κατηγορεί τους εκπροσώπους του Τύπου για ψεύδη, συκοφαντία και αλλοίωση των δηλώσεών του.

Έντονη αντίδραση μετά την ισοπαλία

Η ένταση εκδηλώθηκε αμέσως μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα (1-1) της Μοντερέι απέναντι στην Αμέρικα. Ο Ματίας Αλμέιδα, εμφανώς ενοχλημένος, απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατηγορώντας τους για όσα είχαν γραφτεί πριν από τον αγώνα. Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έκανε λόγο για μια καμπάνια δυσφήμισης προς το πρόσωπό του.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο τεχνικός της Μοντερέι εξέφρασε την οργή του για τον τρόπο που αποδόθηκαν οι δηλώσεις του, τονίζοντας ότι διαστρέβλωσαν την απάντησή του. Υπογράμμισε πως «καλό είναι να ακούτε πρώτα πριν ρωτήσετε», απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Κατηγορίες για παρερμηνεία δηλώσεων

Ο Αργεντινός προπονητής κατηγόρησε τους δημοσιογράφους πως παρερμήνευσαν τα λόγια του σχετικά με την Αμέρικα, με αποτέλεσμα να φανεί πως είναι υποτιμητικός απέναντί της. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως αυτή η εικόνα δεν ανήκει στην πραγματικότητα και ότι ποτέ δεν υποτίμησε την αντίπαλη ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Αλμέιδα δήλωσε ότι προηγουμένως είχε αναγνωρίσει την αξία της Αμέρικα, του προπονητή της, της ιστορίας της και όλων των ποδοσφαιριστών της. Επεσήμανε ότι η δήλωσή του αποδόθηκε με διαφορετικό τρόπο, αλλοιώνοντας το αρχικό της νόημα.

«Μην ψεύδεστε και μην προσπαθείτε να με δυσφημίσετε»

Σε μια ιδιαίτερα έντονη στιγμή, ο Ματίας Αλμέιδα απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους με τα εξής λόγια: «Είπα εγώ κυριολεκτικά κάτι τέτοιο; Δεν νομίζω ότι με άκουσες, γιατί προηγουμένως αναγνώρισα την αξία της Αμέρικα, του προπονητή της, της ιστορίας της και όλων των ποδοσφαιριστών της». Συνέχισε, τονίζοντας: «Επομένως, μην ψεύδεστε και μην προσπαθείτε να με δυσφημίσετε. Δεν είπα κάτι τέτοιο».

Ο προπονητής της Μοντερέι υποστήριξε ότι άλλαξαν την ερώτηση που έκαναν στον Μπόρχα, καθώς «προφανώς δεν είναι υποχρεωμένος να ακούει εμένα». Διευκρίνισε ότι η ερώτηση αυτή έγινε με κακόβουλη πρόθεση, και πως ο Μπόρχα απάντησε «όπως θα μπορούσε να απαντήσει ο καθένας».

Η θέση του προπονητή για τον σεβασμό

Ο Ματίας Αλμέιδα υπερασπίστηκε τον χαρακτήρα του, δηλώνοντας ότι αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει, αυτό είναι ο σεβασμός του προς κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε προπονητή και κάθε ομάδα. Επανέλαβε τη φράση «αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι σέβομαι κάθε ομάδα».

Ο Αργεντινός τεχνικός ανέφερε επίσης: «Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη αν κάνω κάτι λάθος ή αν ενεργώ με κακή πρόθεση, αν και αμφιβάλλω ότι θα μπορούσα να ενεργήσω με κακή πρόθεση». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην σπιλώνουν το όνομά του, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του διαστρεβλώθηκαν.

Η βαθμολογική εικόνα στο Μεξικό

Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων, η Αμέρικα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα του Μεξικού. Αντίθετα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η Μοντερέι, έχει περιοριστεί στη δέκατη θέση της κατάταξης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta