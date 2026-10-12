Ο Ομάρ Πέιν ζητά ενέργεια ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαρέζε

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για την επόμενη δοκιμασία του στο Basketball Champions League, καθώς θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βαρέζε. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο παίκτης του Περιστερίου, Ομάρ Πέιν, στάθηκε στις απαιτήσεις του δύσκολου αυτού παιχνιδιού, υπογραμμίζοντας τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πετύχει τον στόχο της.

Η αναμέτρηση του Περιστερίου με τη Βαρέζε

Η ομάδα του προπονητή Ξανθόπουλου θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να φιλοξενηθεί από τη Βαρέζε, της οποίας προπονητής είναι ο Καστρίτης. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί τη δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση του Περιστερίου στο Basketball Champions League. Ο στόχος για την ελληνική ομάδα είναι να φύγει από την Ιταλία με ένα «μεγάλο διπλό», προσθέτοντας μια σημαντική νίκη στο ξεκίνημά της στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:00. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι απαιτητική, καθώς η Βαρέζε θεωρείται δυνατός αντίπαλος. Το Περιστέρι καλείται να διαχειριστεί τις συνθήκες του εκτός έδρας αγώνα και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Οι δηλώσεις του Ομάρ Πέιν

Ο Ομάρ Πέιν αναφέρθηκε εκτενώς στο επερχόμενο παιχνίδι με τους Ιταλούς, χαρακτηρίζοντάς το δύσκολο. Ο Αμερικανός φόργουορντ ξεκαθάρισε πως το βασικό στοιχείο που πρέπει να επιδείξει η ομάδα του είναι η ενέργεια. Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη να μπουν στο γήπεδο και να βγάλουν την ίδια ενέργεια που είχαν δείξει στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα τους με την Μπάμπεργκ.

Αυτή η αναφορά στο προηγούμενο παιχνίδι υποδηλώνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση που θέλει να δει ο Πέιν από τους συμπαίκτες του. Η ενέργεια αυτή κρίνεται καθοριστική για την πορεία της αναμέτρησης και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Ο Πέιν υπογράμμισε τη σημασία της ψυχικής και σωματικής ετοιμότητας από το πρώτο λεπτό του αγώνα.

Στρατηγική και στόχοι

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ομάρ Πέιν ανέλυσε περαιτέρω τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το Περιστέρι. Επεσήμανε πως η ομάδα θα πρέπει να προσπαθήσει να παραμείνει μέσα στο ματς μέχρι το ημίχρονο. Αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για να διατηρηθεί η επαφή με το σκορ και να μην επιτραπεί στη Βαρέζε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

Στη συνέχεια, ο Πέιν πρόσθεσε ότι αν η ομάδα παίξει όπως ξέρει στην άμυνα και ανεβάσει την απόδοσή της στην επίθεση, τότε θεωρεί πως μπορεί να φύγει με τη νίκη από την Ιταλία. Η βελτίωση στην επίθεση, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική άμυνα, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επιτυχία του Περιστερίου στον εκτός έδρας αγώνα.

Η κατάσταση των δύο ομάδων

Ο Ομάρ Πέιν αναγνώρισε τη δυναμική του αντιπάλου, δηλώνοντας πως η Βαρέζε είναι ένας ισχυρός αντίπαλος. Η αναγνώριση της δύναμης του ιταλικού συλλόγου δείχνει τον σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά και την επίγνωση της δυσκολίας του εγχειρήματος.

Παρά τη δύναμη της Βαρέζε, ο Πέιν εξέφρασε την πεποίθησή του στην κατάσταση της δικής του ομάδας. Δήλωσε πως το Περιστέρι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πως θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το στοιχείο για να τα καταφέρουν. Η καλή αγωνιστική κατάσταση του Περιστερίου αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα που η ομάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει πλήρως στον αγώνα της Τρίτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta